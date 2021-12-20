“الصحة”: تسجيل 146 حالة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 99 حالة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق_واس

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ 24 الماضية تضمنت، تسجيل 146 حالة مؤكدة وتعافي 99 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (31) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات بلغ 550988 حالة، وبلغت حالات التعافي 540178 حالة، فيما سجلت حالتا وفاة، حيث وصل إجمالي الوفيات إلى 8864 حالة -رحمهم الله-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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