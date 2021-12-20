شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. أطعمة هتقوى مناعتك وتحميك من نزلات البرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، يبحث الكثير عن أفضل الطرق الطبيعية لتقوية الجهاز المناعي، للحد من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ويقدم ”الخليج 365” أفضل الأطعمة والمشروبات التي من دورها تقوية المناعة والحد من الإصابة بنزلات البرد المختلفة، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

-السبانخ

تحتوى علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وفيتامين سي والحديد، وجميعها عناصر غذائية من دورها تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.

-البروكلي

كنز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ومنها فيتامين أ وسي، وأيضا غني بمضادات الأكسدة ونسبة عالية من الألياف، لذا فتناولك له يعد قيمة غذائية جيدة.

-الفلفل الألوان

يحتوي علي مضادات الأكسدة وفيتامين سي مما يعمل على رفع جهاز المناعة ويساعد على حمايتك من الأمراض.

-البرتقال

كنز غني بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وتناوله له خلال فصل الشتاء يعد من الحيل الجيدة التي تقوي الجهاز المناعي الحد من الإصابة بنزلات البرد.

-الكيوي

يحتوي علي حمض الفوليك وفيتامين سي والبوتاسيوم ولذا تناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بنزلات البرد.