بيروت - نادين محمد -

فوائد الأغذية الغنية بالألياف عديدة، يمكن أن تساعد الألياف في خفض الكوليسترول، وتنظيم مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، وقد تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء، وتعد معظم الأطعمة التي تحتوي على الألياف هي أيضاً مصادر جيدة للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تقدم العديد من الفوائد الصحية.

وعلى الجانب الآخر أظهرت الأبحاث أن اتباع نظام غذائي غني بالألياف يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك ما يلي:

فوائد الأغذية الغنية بالألياف وخفض الكوليسترول:

خفض الكوليسترول

ثبت أن الألياف القابلة للذوبان تخفض الكوليسترول، وقد يساعد هذا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فوائد الأغذية الغنية بالألياف وتنظيم السكر في الدم

الوجبة الغنية بالألياف تبطئ هضم الطعام في الأمعاء، مما قد يساعد في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم بسرعة.

سكر الدم

التحكم في الوزن:

قد يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف في إبقائك ممتلئاً لفترة أطول، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام والجوع بين الوجبات.



تمنع الإصابة بسرطان الأمعاء:

تزيد الألياف غير القابلة للذوبان من حجم وسرعة انتقال الطعام عبر الأمعاء، مما يقلل من وقت تراكم المواد الضارة.



فوائد الأغذية الغنية بالألياف ومحاربة الإمساك:

محاربة الإمساك

غالباً ما يمكن تخفيف الإمساك عن طريق زيادة الألياف في نظامك الغذائي، تعمل الألياف على المساعدة في تنظيم حركات الأمعاء عن طريق سحب الماء إلى القولون لإنتاج براز أكثر ليونة.



ما هي كمية الألياف التي يجب أن أتناولها؟

توصي أكاديمية التغذية وعلم التغذية باستهلاك حوالي 25-35 جراماً من إجمالي الألياف يومياً، مع 10-15 جراماً من الألياف القابلة للذوبان أو 14 جراماً من الألياف لكل 1000 سعرة حرارية ومع ذلك، مع تقدمنا في العمر، تقل متطلبات الألياف.

بالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، يُنصح للنساء بـ21 جراماً وللرجال 30 جراماً من إجمالي الألياف يومياً.

يعزز البكتيريا الجيدة في جسمك.

أفضل الأغذية الغنية بالألياف

للحصول على فوائد الأغذية الغنية بالألياف يمكنك إضافة الأطعمة التالية إلى نظامك الغذائي ما يلي:

1. الفول

العدس والفاصوليا الأخرى طريقة سهلة لتسلل الألياف إلى نظامك الغذائي.

2. البروكلي

البروكلي

خمسة جرامات من الألياف في الكوب الواحد من البروكلي يمكن أن تدعم البكتيريا في الأمعاء بشكل إيجابي، مما قد يساعد أمعاءك على البقاء بصحة جيدة ومتوازنة.

3. التوت

التوت

التوت مليء بالألياف أيضاً. يمكن أن يمنحك ما يقرب من أربعة جرامات من الألياف.

4. الأفوكادو

هناك 10 جرامات من الألياف في كوب واحد من الأفوكادو.

الأفوكادو

5. الفشار

هناك جرام واحد من الألياف في كوب واحد من الفشار

6.البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة والبطاطا الحمراء والبطاطا الأرجوانية مصادر جيدة للألياف. يمكن أن توفر حبة بطاطا صغيرة بقشرها ما يقرب من ثلاثة جرامات من الألياف.

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