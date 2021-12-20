7 قواعد لمنع زيادة الوزن وهضم أسرع

بيروت - نادين محمد -

يستسلم الكثير منا للرغبة الشديدة في تناول الأطعمة مثل الحلويات والبطاطس المقلية والبرجر والبيتزا. هذه الأطعمة مليئة بالدهون غير المشبعة والدهون المشبعة، والتي تسبب زيادة الوزن، ورفع مستويات الكوليسترول وضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب ومع ذلك، إذا كنت قد استهلكت الكثير من الأطعمة الدهنية أو الزيوت، فهناك إرشادات معينة يمكنك اتباعها لتقليل الآثار الضارة إلى حد ما.



1. تناول الماء الفاتر

تناول الماء الفاتر

يساعد شرب الماء الفاتر بعد تناول الأطعمة الزيتية على تهدئة وتنشيط الجهاز الهضمي و تكسير العناصر الغذائية لسهولة هضمها. إذا كنت لا تتناولين كمية كافية من الماء فسيؤدي إلى إصابتك بالجفاف والإمساك .

تساعد مشروبات الديتوكس في التخلص من السموم التي تتراكم في جهازك الهضمي بعد تناول الأطعمة الدهنية والمساعدة على تخسيس الوزن فيمكن تناول بعض العصائر مثل عصير الليمون، فهي تقلل من دهون الجسم وتحسن مقاومة الإنسولين ومساعدتك على الشعور بالتحسن بعد تناول الأطعمة الدهنية.

مشروبات الديتوكس

3. المشي لمدة 30 دقيقة

بعد تناول وجبة دسمة يساعد المشي لمدة 30 دقيقة على تحسين الهضم. ويعزز حركة المعدة بشكل أفضل، ويساعد على الهضم، وقد يساعدك أيضاً على تخسيس الوزن، فقط اذهبي في نزهة بطيئة لمدة 30 دقيقة بعد تناول الأطعمة الدهنية .

المشي

4. خططي لوجبتك التالية

يساعدك التخطيط المسبق لوجباتك على تجنب تناول الأطعمة غير الصحية والدهنية فلا تفوتي وجبة الإفطار. وتناولي فطوراً صحياً ومفيداً؛ لمنحك الطاقة طوال اليوم. قومي بتضمين الخضار والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي، وحافظي على رطوبتك عن طريق تناول كمية كافية من الماء والعصائر، وتناولي عشاءً خفيفاً.

خطط لوجباتك

5. تناول البروبيوتيك

يساعد تناول البروبيوتيك بانتظام على تحقيق التوازن بين صحة الجهاز الهضمي، وتحسين صحة الأمعاء والمناعة.

يمكنك تناول كوب من الزبادي أو اللبن الرائب خلال نظامك الغذائي؛ لتقوية أمعائك بعد تناول الأطعمة الدهنية.

الزبادي

6. استهلكي المزيد من الفواكه والخضروات

يساعد استهلاك الفواكه والخضروات على توفير ما يكفي من الفيتامينات والمعادن والألياف لجسمك للقيام بعمليات مختلفة، قد يؤدي تناول الأطعمة الزيتية الخالية من الألياف والمغذيات الدقيقة الأساسية والغنية بالدهون المشبعة والمتحولة إلى الإمساك.

تناول وعاء من الفاكهة مع المكسرات والبذور كوجبة خفيفة منعشة في منتصف الصباح. ابدئي وجبتك بوعاء من السلطة والخضروات الطازجة لمواصلة إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية.

أطعمة صحية

7. نامي جيداً

يساعد النوم على تحسين مزاجك، وإرخاء عقلك وجسدك وروحك. ومن ثم الاسترخاء والنوم جيداً .

ما لا يجب عليك فعله بعد تناول الأطعمة الدهنية

الأطعمة الدهنية

1-تجنب تناول الأطعمة المثلجة

إن تناول الأطعمة المثلجة، مثل الآيس كريم، بعد تناول الأطعمة الدهنية له آثار ضارة على الكبد والمعدة والأمعاء.

يصعب هضم الطعام الدهني. إذا تم تناول الأطعمة الباردة مما يجعل عملية الهضم صعبة، وقد تعانين من الانتفاخ وعسر الهضم. لذلك تجنبي تناول الأطعمة الباردة بعد الوجبات الثقيلة.

2- لا تذهبي إلى الفراش مباشرة بعد الأكل

مشاكل الهضم

لا تذهبي للنوم مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة. امنحي دائماً فجوة من 2-3 ساعات بين العشاء ووقت النوم. يؤدي النوم بعد الأكل مباشرة إلى صعوبة هضم الطعام، مما يؤدي إلى الانتفاخ وزيادة ترسب الدهون.

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