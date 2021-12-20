شكرا لقرائتكم خبر عن تناول هذه الأطعمة للحفاظ على صحة أمعائك.. منها البقوليات والتوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا ينبغي أبدًا تجاهل صحة القناة الهضمية، فهى تؤثر على مجالات حياتك مثل صحتك العقلية والمعرفية ، ومستويات ضغط الدم لديك ، وللحفاظ على صحة الأمعاء يتطلب ذلك بعض التعديلات في نظامك الغذائي اليومي، وقدم بعض الخبراء توصياتهم لعادات الأكل المفيدة لصحة أمعائك والتي تتضمن عدد من الأطعمة ، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

1- تناول الكثير من الفاصوليا والبقوليات

تعتبر الفاصوليا والبقوليات من الإضافات الرائعة إلى نظامك الغذائي عندما تريد أمعاء صحية ،فإنها تعمل كمواد حيوية وتوفر الغذاء للبروبيوتيك داخل أمعائك، كما يعتبر الحمص والفاصوليا السوداء والعدس مصادر ممتازة للألياف التي تعمل في جميع أنحاء الجهاز الهضمي وتساعد على الهضم من خلال العمل مع البروبيوتيك.

عندما لا تحصل على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي اليومي ، فقد تواجه أشياء مثل الانتفاخ وزيادة الجوع وانزعاج المعدة، قد يعني هذا أن الوقت قد حان لإضافة المزيد من البقوليات أو الفاصوليا إلى وجباتك.

2- تناول التوت

إلى جانب الفاصوليا ، يقترح بشدة دمج المزيد من التوت في نظامك الغذائي أيضًا، إنها ليست فقط مصدرًا جيدًا للألياف ، ولكنها مليئة بمضادات الأكسدة وفيتامين C ، مما يساعد على تغذية البكتيريا الصحية ويقلل من الالتهابات في الجهاز الهضمي .

3- تناول الأطعمة المخمرة

دمج الأطعمة المخمرة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد بشكل كبير في صحة أمعائك، ويقلل من الالتهاب، ويحسن الاستجابة المناعية.

4 - تنوع الأطعمة

صدق أو لا تصدق ، يمكن أن تتأثر أمعائك سلبًا من خلال تناول الكثير من نفس الأطعمة وعدم السماح بتنوع الطعام في وجباتك، تظهر الأبحاث أنه كلما اتسع نطاق النباتات التي نتناولها ، كلما كانت بكتيريا الأمعاء أكثر تنوعًا ، مما يعد علامة على صحة الأمعاء الجيدة.

اجعل من المعتاد تجربة الأطعمة الجديدة وتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي ، لأن المركبات الفريدة في كل طعام توفر الألياف التي تغذي أنواعًا مختلفة من البكتيريا المفيدة التي تعيش بالفعل في أمعائك ، وتقوي مجموعة متنوعة من البكتيريا جهاز المناعة لديك، وعندما يتعلق الأمر برعاية أمعائك ، فإن التأكد من تناول ما يكفي من الألياف ، وشرب كمية كافية من الماء ، والحصول على الكثير من الراحة ، كلها أمور ضرورية لضمان صحة ميكروبيوم الأمعاء.