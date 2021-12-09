شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات صحية للشتاء.. منها الكاكاو الساخن والقرفة والكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك فوائد صحية عديدة للمشروبات الساخنة خلال موسم الشتاء، فالمشروبات الشتوية لا تساعد فقط في إبقائنا نشيطين وتشعرنا بالحييوية، ولكنها أيضا تعزز مناعتنا وتساعدنا على التخلص من أمراض الشتاء مثل السعال والبرد والتهاب الحلق التي تتكرر خلال الموسم، في هذا تقرير، سنناقش بعض المشروبات صحية والتي تعتبر مزيجا مثاليًا من المذاق والصحة أيضًا ، حسب ما نشر من موقع boldsky.

1. الكاكاو الساخن الشوكولاتة

أظهرت دراسة أن الكاكاو يحتوي على وفرة من مضادات الأكسدة الفينولية مثل الفلافونويد ، بما في ذلك الكاتشين والبروسيانيدينات التي تمتلك تأثيرات مناعية قوية، يمكن أن يوفر النظام الغذائي الذي يتكون حتى من 10 % من الكاكاو تأثيرات مضادة للأكسدة ومعدلة للمناعة ويبعدنا عن مسببات الأمراض أثناء الرياح الموسمية.



الكاكاو الساخن الشوكولاتة

2. شاي الأخضر

وفقًا لدراسة ، فإن شاي الأخضر، لديه إمكانات كبيرة كمضادات للأكسدة ويمكن أن يكون خيارا كمشروب صحي موسمي، غنية بالبوليفينول وفيتامين ج والكافيين ، وكل ذلك مفيد لمناعة جيدة وصحة الإنسان.



شاي الأخضر

3. القرفة وخل التفاح

هذا المشروبات مدهش للهضم والمناعة، يوجد في القرفة والعديد من المواد الكيميائية النباتية الموجودة في خل التفاح تعمل كمضادات أكسدة قوية وتحمينا من أمراض الشتاء المختلفة ، إلى جانب المساعدة في إنقاص الوزن والتحكم في مستويات الجلوكوز.



القرفة وخل التفاح

4. حليب الكركم

وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة بالهند، يمكن أن يساعد المزيج المذهل من الكركم الممزوج بالحليب الساخن في تعزيز المناعة عند مستويات أعلى بسبب خصائصه في الأيورفيدا وقد يبقينا بعيدًا عن أمراض الشتاء .



حليب الكركم

5. شاي الزعتر

أظهرت دراسة أن غسول الفم من شاي والزعتر والنعناع يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر التهاب الغشاء المخاطي للفم لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي لذلك ، قد يفيد الناس أيضًا أثناء موسم الصيف عند تناوله كشاى بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ومضادات الميكروبات.



شاي الزعتر

6.الزنجبيل

يساعدنا الزنجبيل والقهوة الغنيان بالبوليفينول في خصائصهما المضادة للميكروبات، ومضادات الأكسدة وتسمح لنا بالبقاء بصحة جيدة عند الاستهلاك.