أعراض الغازات في البطن وعلاجها

بيروت - نادين محمد -

أعراض الغازات في البطن عديدة، وتعد الغازات علامة على أن الشخص يبتلع الهواء عندما يأكل أو يشرب. يساعد التجشؤ عادةً على إطلاق الغازات وتخفيف انتفاخ البطن وعدم الراحة.

النوبات الخفيفة أو النادرة من غازات المعدة ليست مدعاة للقلق عادة. ومع ذلك، يمكن أن يشير غاز المعدة المتكرر أو المستمر في بعض الأحيان إلى مشاكل في المعدة تتطلب العلاج.

غازات البطن

إليك أعراض غازات المعدة وأسبابها المختلفة، ويمكن أن تسبب غازات المعدة مشاكل تتراوح من التجشؤ وانتفاخ البطن إلى حرقة المعدة وعسر الهضم.

وفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى تشمل الأعراض الأكثر شيوعاً للغازات في المعدة ما يلي:

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-التجشؤ.

-انتفاخ.

-الشعور بالنفخة.

-ألم أو إزعاج في البطن.

في بعض الحالات، قد تصاحب أعراض أخرى غازات في المعدة ، مثل:

-عسر الهضم.

-حرقة من المعدة.

-الإسهال.

-الإمساك.

أسباب الغازات في البطن

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من الغازات في المعدة، وتشمل ما يلي:

-ابتلاع الهواء.

عادة ما يبتلع الناس القليل من الهواء أثناء تناول الطعام، وهذا يمكن أن يجعل المعدة أو الجزء العلوي من البطن تشعر بالامتلاء. يساعد التجشؤ بشكل عام على إطلاق الغازات وتقليل الانتفاخ وعدم الراحة.

-تناول الطعام بسرعة كبيرة.

-مضغ العلكة.

-تناول المشروبات الغازية مثل الصودا والماء الفوار.

-ارتداء أطقم أسنان غير مناسب يقلل من كفاءة المضغ.

-ارتجاع المريء، وهو الأعراض الشائعة الأخرى لارتجاع المريء.

قد يلاحظ هذا الأشخاص الذين يعانون من غازات المعدة المرتبطة بالارتجاع المعدي المريئي.

قد تنتج بعض الأطعمة غازات أكثر من غيرها، بما في ذلك:

-الخضر ، مثل الكرنب والملفوف وبراعم بروكسل.

-الخضر مثل البصل والقرنبيط والبروكلي.

-الفاصوليا، بما في ذلك الفاصوليا السوداء.

-منتجات الألبان، مثل الجبن والزبادي والآيس كريم.

-الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة والفواكه.

بدائل السكر والمحليات، مثل السوربيتول والمانيتول والإكسيليتول.

متلازمة القولون العصبي .(IBS)

متلازمة القولون العصبي (IBS) هي مجموعة من أعراض الجهاز الهضمي التي يمكن أن تسبب الألم وعدم الراحة وتغيرات في حركات الأمعاء.

قد يعاني الشخص المصاب بمرض القولون العصبي من كمية زائدة من غازات الأمعاء. قد يؤدي هذا الغاز الزائد إلى آلام في البطن والانتفاخ، وتشمل الأعراض المحتملة الأخرى للقولون العصبي ما يلي:

الإمساك.

الإسهال.

سلس الأمعاء.

الغثيان.

ألم في الظهر.

لا يزال السبب الدقيق لـ IBS غير معروف. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أنه قد يكون بسبب الطعام الذي يمر عبر الأمعاء بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

علاج الغازات في البطن

أعراض الغازات في البطن

قد تتحسن بعض أسباب غازات المعدة بالعلاجات المنزلية وحدها. قد يحتاج البعض الآخر إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC) أو الأدوية الموصوفة.

تتضمن بعض التغييرات في نمط الحياة التي قد تساعد في تخفيف غازات المعدة ما يلي:

-مضغ الطعام جيداً.

-تجنب مضغ العلكة والحلوى الصلبة.

-تجنب المشروبات الغازية.

-تجنب التدخين.

-التأكد من أن أطقم الأسنان أو أجهزة طب الأسنان الأخرى مناسبة بشكل صحي.

ويمكن لبعض الأشخاص الراحة من غازات المعدة باستخدام أعشاب مختلفة ، مثل:

أعشاب لغازات البطن

النعناع.

البابونج.

الشمرة.

القرنفل.

الأدوية.

في بعض الحالات، قد يحتاج الأشخاص إلى الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة؛ للمساعدة في تخفيف غازات المعدة والأعراض المصاحبة لها.

أدوية لغازت البطن