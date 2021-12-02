شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض فيروسات كبدية.. سيطر على حالتك بالشاى الأخضر واليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروسات التهاب الكبد الوبائى هى عدوى تصيب الكبد يمكن أن تؤدى إلى إحداث تلف خطير فى الكبد، حيث ينتشر الفيروس من خلال دم الشخص المصاب، ويمكن إضافة علاجات طبيعية من الأعشاب والفيتامينات اليوجا للمساعدة فى علاج التهاب الكبد، ويرصد تقرير "onlymyhealth" 4 علاجات طبيعية تساعد فى علاج هذه الحالة.

الحليب

الحليب ومشتقاته، يمكن أن يساعد فى علاج التهاب الكبد الوبائى "فيروس سي"، حيث وجدت دراسة نشرت فى علم الأحياء الدقيقة أن الحليب قد يساعد فى منع الفيروس من دخول خلايا الكبد.

فيتامين د

وجدت دراسة نُشرت فى يناير 2015 أن المرضى الذين تناولوا فيتامين (د) لديهم كميات أقل من المواد المرتبطة بإصابة الكبد فى الدم، لذلك تحتاج إلى إجراء فحص الدم للتحقق مما إذا كنت تعانى من نقص فيتامين (د) من عدمه، مع العلم أن الإفراط فيه على المدى الطويل يمكن أن يسبب مستويات عالية من الكالسيوم فى الدم.

الشاى الأخضر

يحتوى الشاى الأخضر على مركبات ومضادات للأكسدة تستخدم فى علاج حالات مختلفة، بما فى ذلك التهاب الكبد الوبائى، وتناول كوب من الشاى الأخضر يوميًا سيكون مفيدًا لك.

اليوجا

ممارسة التمارين التى تعزز الصحة العقلية ليست علاجًا لالتهاب الكبد الوبائى، ولكن من شأنها أن تساعدك فى البقاء بصحة جيدة أثناء إصابتك بالفيروس، فقد تساعدك تمارين مثل اليوجا والتأمل على تقليل حدة التوتر، ويمكن أن تؤدى بعض ممارسة بعض أنواع اليوجا أيضًا إلى تحسين لياقتك البدنية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.