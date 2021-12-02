صحة ورشاقة

مركز جماليا الروسى: اللقاح الأنفي لكورونا مع الحقن يزيد من معدل بناء الأجسام المضادة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وكالة نوفوستي الروسية تقريرا يفيد بأن استخدام لقاح سبوتنيك لايت مع اللقاح الأنفي في نفس الوقت لن يضر الجسم ويزيد من معدل بناء الأجسام المضادة داخله ضد فيروس ، وحول ذلك أكد مدير مركز "جاماليا" العلمي الدكتور  ألكسندر جينتسبورج، أنه من الممكن استخدام لقاح سبوتنيك لايت مع اللقاح الأنفي ضد فيروس كورونا في نفس الوقت، وهذا الأمر لن يضر  جسم الشخص بأي ضررر.

وأضاف مدير مركز "جاماليا"، أنه منذ شهر أكتوبر الماضي تقوم وزارة الصحة الروسية بتنفيذ تجارب سريرية حول استخدام اللقاح الأنفي الروسي، وأيضا البحث حول إمكانية التعرض والإصابة لأي آثار جانبية.

وأشار جينتسبورج، أن اللقاح الأنفي لا يتعارض مع لقاح الحقن ضد ، وأن اللقاح الأنفي لا يتسب في شعور الشخص بأي ألم  في الجسم، أو التعرض لأي مضاعفات صحية، بل كل ما يقوم به هو إنشاء أجسام مضادة ضد فيروس كورونا لتقليل فرص الإصابة، وتكوين مناعة إضافية علي الجهاز التنفسي العلوي.

اللقاح الانفي

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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