بيروت - نادين محمد -

الدهون كناية عن أحماض تتجمع على هيئة مركبات كيميائية، لتشكل عناصر غذائية ضرورية للعديد من الوظائف التي يقوم بها الجسم، فهي مسؤولة عن حماية الهيكل العظمي، الأعصاب... كما تعتبر من مصادر الطاقة، إذ يقوم الجسم بتخزينها لإنتاج هذه الطاقة.

تنقسم الدهون إلى الدهون المشبعة، الدهون غير المشبعة الموجودة في المكسرات، الزيوت، الحبوب، الأفوكادو... والدهون المتحولة التي تتوفر في اللحوم ومنتجات الألبان.

عند حصول الجسم على النسبة السليمة من الدهون، توفر له الكثير من الفوائد، منها:



فوائد الدهون للجسم



• تنظم درجة حرارته.

• تمد الجسم بالطاقة اللازمة.

• تنظم معدل هرمونات الجسم.

• تعزز الصحة الإنجابية.

• تساعد على امتصاص وتخزين ما يكفيه من عناصر غذائية، كالفيتامينات.

• تحسن الوظيفة العصبية.

• توفر التمثيل الغذائي الصحي.

• تنظيم مستويات السكر في الدم.

• تصنف الدهون بأنها بطانة قوية، تحمي الجسم من الجروح الشديدة والكدمات.

بالمقابل هذه الدهون إذا ما تعدت مستوياتها الطبيعية، تظهر على هيئة سمنة في مناطق متفرقة من الجسم وتتسبب كذلك بأمراض خطرة، كأمراض القلب.

كيفية حساب نسبة الدهون في الجسم



هناك طرق متعددة لحساب نسبة الدهون في الجسم، بعضها يرتكز على الاستعانة ببعض المعدات الخاصة، في حين أن البعض الآخر يستعان فيها بخبراء، وهذه الأخيرة أكثر دقة .

من الطرق والأساليب المستخدمة في حساب نسبة الدهون:

قياس طية الجلد Skin Caliper



تستخدم هذه الآداة لحساب نسبة الدهون بطريقة تقديرية لمعرفة سماكة الجلد في 4 أماكن مختلفة، وهي:

• عند عضلة الترايسيبس Triceps مباشرة خلف الذراع العلوي في منتصف المسافة بين الكوع والكتف.

• في منطقة الفخذ، أي في الجزء الأمامي من الساق العليا في منتصف المسافة بين الركبة والثنيات التي تتشكل عند رفع الساق.

• فوق عظمة الورك.

• في منطقة البطن بشكل أفقي بمسافة تبعد 5 سم تقريباً إلى يمين أو يسار الصرة، وأسفلها بحوالي 1 سم.

تحليل المعاوقة الكهربائية البيولوجية BIA



تمرر نسبة متدنية من التيارات الكهربائية داخل الجسم، فالجسم الخالي من الدهون يتعامل بصورة جيدة مع التيارات الكهربائية، خلافاً للجسم المليء بالدهون لا يمرر التيارات الكهربائية بصورة جيدة.

مقياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي البواعث Dexa Scanning



تستخدم طريقة DXA بشكل أساسي في تقييم كثافة معادن العظام وكذلك في قياس تركيب كامل الجسم ومحتوى الدهون .

الوزن المائي الثابت



أو ما يعرف بمصطلح Hydrostatic weighting . صنف بأنه الطريقة الفضلى لحساب الدهون في الجسم.



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