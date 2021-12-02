شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض تدل على نقص فيتامين سى فى جسمك.. منها فقر الدم ونزيف اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيتامين سي هو أحد العناصر الغذائية الأساسية الضرورية لعمل الجسم بشكل صحى، إلى جانب كونه مسئولاً عن التكوين السليم للكولاجين في الجسم، فهو مهم لنمو العظام وصحة الأوعية الدموية والتئام الجروح هذا هو السبب فى أن نقص فيتامين سى يمكن أن يؤدى إلى العديد من الأمراض، والتى قد تسبب المزيد من المضاعفات، وفقا لما نشره موقع "timesofindia".

يحدث فرط نشاط الغدة الدرقية عندما تفرز الغدة هرمونات زائدة، فيتامين سى مع العناصر الغذائية الحيوية الأخرى مهم لصحة الغدة الدرقية، يمكن أن يؤدى نقص فيتامين سي لفترات طويلة إلى إفراز مفرط للهرمونات من الغدد الدرقية، مما يؤدى إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، مما يتسبب فى أعراض مثل فقدان الوزن غير المقصود، وخفقان القلب، وزيادة الشهية، والعصبية، والرعشة، والتغيرات فى نمط الدورة الشهرية لدى النساء.

فقر دم

يعد دمج فيتامين سي فى نظامك الغذائى أمرًا مهمًا للغاية، بصرف النظر عن الفوائد الأخرى، يساعد فيتامين سي فى امتصاص الحديد، وهو أمر حيوى للوقاية من الأمراض مثل فقر الدم، والذى ينتج عن انخفاض عدد أو جودة خلايا الدم الحمراء فى الجسم، قد تشمل الأعراض التعب، والشحوب، وضيق التنفس، والدوخة، وفقدان الوزن، وأكثر من ذلك.

عندما يتعلق الأمر بصحة أسنانك فإن فيتامين سي حيوى للغاية، فهو لا يقوى أسنانك فحسب بل يحمى اللثة أيضًا، فإن نقص فيتامين ج يمكن أن يؤدى إلى نزيف اللثة وأمراض اللثة.

يلعب فيتامين سى دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجلد، حيث يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة ويلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين وفير في الأنسجة الضامة مثل الجلد والشعر والمفاصل وما إلى ذلك، فإن نقص فيتامين سي، المعروف أيضًا باسم الإسقربوط، يمكن أن يؤدى إلى آفات جلدية تشمل الأعراض المبكرة بقع نزيف صغير تحت الجلد.

كيف نعالج نقص فيتامين سي؟

يعتبر تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين سي فى نظامك الغذائي أفضل طريقة لعلاج هذه الحالة، تناول كميات كبيرة من الفواكه الحمضية والخضراوات الغنية بفيتامين سي يجب تجنب التدخين حيث أثبتت الدراسات أن المدخنين قللوا من كميات فيتامين سي في أجسامهم، يمكن أيضًا التفكير في تناول مكملات فيتامين سي ، ولكن استشر طبيبك قبل تناول أي منها.

فيتامين سى

الغدة الدرقية