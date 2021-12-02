شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية.. الأعراض والتشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الزائدة الدودية هو التهاب يصيب الزائدة الدودية وهو عبارة عن عضو يشبه الدودة في القناة الهضمية يقع أسفل المكان الذي تفتح فيه الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، وهو ناتج عن عدوى بكتيرية من محتويات الأمعاء، وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم " الخليج 365"، كل ما تريد معرفته عن التهاب الزائدة الدودية، وفقا لما ذكره موقع " doctor-ndtv".

س: ما هي الأسباب؟

تسبب العدوى البكتيرية في المحتوى المعوي رد فعل يسبب تورمًا في العضو، وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى سد فتحة العضو في القناة الهضمية، في كثير من الأحيان يمكن أن يكون كتلة صغيرة من البراز تسد الفم، مما يؤدي إلى حدوث تفاعل التهابي يسبب مزيدًا من التورم. نادرًا ما تكون الطفيليات مثل الديدان مسئولة عن هذا الانسداد.

س: ما هي الأعراض؟

يتمثل العرض الرئيسي في ألم البطن، والذي يبدأ بشكل كلاسيكي حول السرة ويستقر قريبًا في الربع السفلي الأيمن ، فوق الفخذ مباشرة. يرتبط هذا باعتلال الصحة ، مثل الحمى التي يمكن أن تكون عالية ومرتبطة بالشعور بالغثيان والقيء، ستكون المنطقة الموجودة فوق الفخذ الأيمن شديدة العطاء وسيعترض المريض على لمس المنطقة؛ ينتشر الالتهاب في حالة عدم إدراكه للغطاء العلوي الذي يسمى الصفاق ، مما يتسبب في إيلام معمم والضغط على الجانب الأيسر يسبب الألم في موقع الزائدة الدودية، ليس من النادر أن يبدأ التهاب الزائدة الدودية ببطء مع ظهور الآلام الغامضة والذهاب، وقد يكون من الصعب تشخيصها، كما يمكن أن تكون خطيرة جدًا حيث يمكن أن ينفجر العضو المتورم مع الضغط الداخلي، مما يتسبب في حدوث ثقب والتهاب الصفاق ، وهما من المضاعفات الخطيرة.

س: كيف يتم التشخيص؟

يجب استشارة الطبيب على الفور، يتم التشخيص من خلال التاريخ السريري وفحص الطبيب، سيُظهر فحص الدم ارتفاع عدد الخلايا البيضاء وارتفاع ESR أو CRP - وكلها علامات على العدوى الحادة. يمكن أن تكون الموجات فوق الصوتية مفيدة ، وكذلك الاختبارات الأخرى مثل الأشعة السينية، إذا تأخر التشخيص ، يتشكل تورم حول المنطقة ، عندما يكون العضو مثقوبًا ، كرد فعل لدفاع الجسم.

س: ما هو العلاج؟

من المهم استشارة طبيب في المستشفى، يتم استخدام المضادات الحيوية المناسبة بشكل روتيني وعندما يستقر المريض يحتاج لعملية جراحية وهي العلاج التصحيحي، تعتمد الجراحة على جدية عرض البراءة ؛ على سبيل المثال ، إذا أظهر المريض علامات الانثقاب ، فسيحتاج إلى علاج مكثف بالمضادات الحيوية للمساعدة في تسوية الحالة والجراحة التي يتم إجراؤها في وقت لاحق بشكل اختياري، تُجرى جراحات التنظير مؤخرًا في معظم مراكز المستشفيات ، ولكن لا تزال الإجراءات التقليدية مستخدمة عالميًا.

س: هل يوجد علاج وقائى لهذه الحالة؟

لا يوجد علاج وقائي، ولكن يجب أن ندرك أن العلاج غير الكافي والخاطئ بالمضادات الحيوية سيساعد في إخفاء الالتهاب ، والذي سيستمر مع الأعراض المتكررة ، والتي يشار إليها أحيانًا باسم "الزائدة الدودية المتذمرة" يجب أن ندرك أيضًا أن التهاب الزائدة الدودية نادر الحدوث عند الصغار وكبار السن.