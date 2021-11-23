هذه النصائح تساعد مرضى السكري على بدء يومهم بنشاط

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

يجب أن تكون الأطعمة التي تتناولها في الصباح الباكر، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري، هي تلك التي تساعدك في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، وتهدئة أي مضايقات وتساعدك على الحصول على النشاط اللازم لبدء يومك.

فيما يلي أهم الطرق لمساعدة مرضى السكري على بدء يومهم بنشاط، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس:

– ترطيب الجسم هو أول شيء يجب تذكره عند الاستيقاظ. نظرًا لأن جسمك يشعر بالعطش بعد ساعات من عدم شرب الماء أثناء النوم، فإن أول ما عليك فعله هو تناول كوب أو كوبين من الماء الدافئ لإرواء عطشك وإحياء نظامك الغذائي.

– يعاني الكثير من الناس من الحموضة عند الاستيقاظ. قد يكون هذا بسبب العشاء المتأخر. لذا حاول أن تحافظ على وقت العشاء قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم. لعلاج الحموضة عند الاستيقاظ، تناول من 8-10 حبات من الزبيب الأسود المنقوع على معدة فارغة. الزبيب الأسود غني بالمواد المغذية ويعادل المستويات الحمضية العالية في الجهاز الهضمي.

– يُنصح الأشخاص الذين يشعرون بالانتفاخ بشرب شاي مكون من 1 ملعقة كبيرة من بذور الكمون، وبعض الهيل ، 1 ملعقة كبيرة من بذور الشمر، ورشة من بذور الكاروم في 500 مل ماء. يغلى ويتم تناوله فاتراً.

– يجب أن يتناول مرضى السكر وجبة فطور خفيفة مع فواكه موسمية ومزيج من الكربوهيدرات والبروتينات. يمكنك إضافة مصادر البروتين الطبيعية إلى وجبة الإفطار المصنوعة منزليًا وتناول أشياء مثل البيض مع الخبز المحمص.

– القرع نبات مثالي ذو فوائد مهدئة لأنه قلوي، مما يجعله خيارًا ممتازًا لتناوله في منتصف الصباح لموازنة ارتفاع السكر في الدم. ينصح بتناوله على شكل عصير.

– تجنب تناول الشاي أو القهوة على معدة فارغة في الصباح لأنهما السبب الأول للحموضة والإمساك وجميع مشاكل المعدة. كذلك تجنب خلط الحليب بالفواكه، حتى لا تصاب بالانتفاخ.