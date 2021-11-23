بيروت - نادين محمد -

تتحدث بعض التجارب عن رجيم للبنات اللواتي يجلسن مطولاً للدراسة. فمن المعروف ان عدم القيام بأي حركة لساعات مع تناول الطعام يسبب زيادة الوزن. ولهذا من الضروري ان يتم تطبيق برنامج غذائي صحي يقوم على الامتناع عن تناول الاطعمة التي تحتوي على الدهون الضارة والسكريات. كذلك من المهم الحرص على شرب كمية كافية من الماء يومياً. ويجب ممارسة بعض التمارين الرياضية بعد الانتهاء من اداء الوظائف الدراسية. كذلك يمكن تطبيق طريقة رجيم للبنات اللواتي يجلسن مطولاً من اجل الدراسة.

برنامج رجيم الدراسة



يمكن اتباع رجيم خاص للبنات اللواتي يجلسن مطولاً للدراسة. وهو يقوم على تطبيق برنامج حمية لمدة لا تزيد عن 5 ايام. وفي هذه الحالة يمكن خسارة من 2 الى 3 كيلوغرامات مع الحفاظ على صحة سليمة. ومن اجل هذا يجب الحرص على اتباع هذه القواعد.

- في الفترات الفاصلة بين الوجبات يجب شرب الماء على ان تصل الكمية الى ليتر ونصف او ليترين يومياً.

- يمكن تناول خلاصة الزنجبيل او الزعتر مرتين يومياً.

- في الصباح عند الاستيقاظ من النوم من المفيد تناول كوب من الماء الفاتر مع بضع نقاط من عصير الليمون.

- الفطور اليومي. كوب من الشاي الاخضر او القهوة من دون سكر، قطعتان من البسكويت المخصص للرجيم والافضل ان يكون خالياً من الغلوتين، بيضة مسلوقة من دون ملح، قطعة صغيرة من جبنة قليلة الدسم، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى.

اليوم الاول



الغداء. حبة تفاح، 200غ من الخضار المطهوة على البخار مع القليل من زيت الزيتون، 50 غ من السمك المشوي في الفرن من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل.

العشاء. طبق من الشوربة الخالية من الدسم، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم او قطعة صغيرة من الجبنة البيضاء.

اليوم الثاني



الغداء. حبة فواكه او كوب من عصير الفاكهة الطازج، طبق من سلطة الخس والطماطم مع بيضة مسلوقة والقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي مع القليل من العسل.

العشاء. طبق من شوربة خالية من الدسم، طبق من الخضار الطازجة، ملعقة طعام من مربى تفاح خال من السكر.

اليوم الثالث

الغداء. حبة فاكهة او كوب من عصير فاكهة طازج، 200 غ من الكوسى المطهو على البخار او المشوي مع ملعقة طعام من زيت الزيتون والقليل من البقدونس، 100غ من لحم الدجاج المشوي من دون دهون.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

العشاء. طبق من الشوربة المحضرة من دون دسم، كوب صغير من مربى التفاح.

اليوم الرابع



الغداء. حبة فاكهة او كوب من عصير الفواكه الطبيعي، قطعتان من الارضي شوكة مسلوقتان ومحضرتان مع القليل من زيت الزيتون وعصير الليمون، قطعة صغيرة من الدجاج المشوي من دون دهون.

العشاء. كوب من شوربة خضار مشكلة خالية من الزيوت والملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي مع ملعقة صغيرة من العسل.

اليوم الخامس



الغداء. حبة تفاح او كوب من العصير الطازج، 200غ من السبانخ المطهو مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، 100 غ من السلمون المطهو على البخار او المشوي.

العشاء. طبق من الشوربة المحضرة من دون دهون، طبق من الخضار المشكلة، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى او قطعة صغيرة من جبنة بيضاء قليلة الدسم، ملعقة وسط من العسل. ومن الممكن اتباع رجيم للبنات اللواتي يجلسن مطولاً للدراسة لمدة يومين اضافيين مع اختيار احد برامج الايام السابقة.

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