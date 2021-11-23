شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت مدمن للقهوة؟.. القلق والإسهال أبرز الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نسبة كبيرة من الأشخاص مدمنين للقهوة، ويسرفون فى تناولهم لها، وهذا الأمر يمكن أن يتسبب فى التعرض لبعض الآثار الجانبية، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع thehealthy، العديد من الأضرار الصحية للإسراف فى تناول القهوة، ومنها:

- الشعور بالقلق:

كثرة التفكير من أبرز الأسباب المؤدية للإسراف فى تناول القهوة، لذا يزداد الشعور بالقلق والتوتر بشكل كبير، لذا يوصى المعهد الوطنى للصحة العقلية الأشخاص الذين يعانون من القلق بتجنب الكافيين لأنه يمكن أن يؤدى الإفراط فى تناول القهوة لزيادة الشعور بالقلق.

- ألم فى المعدة:

يمكنك ربط آلام المعدة بالطعام الفاسد أو تقلصات الدورة الشهرية، ويمكنك أيضا إضافة الإسراف فى تناول القهوة، ففى عام 2017 وجد علماء أوروبيون أن بعض المركبات الموجودة فى القهوة تحفز إفراز خلايا المعدة لحمض المعدة، ولذا تشعر بالألم.

- زيادة ضربات القلب:

قد يكون الشعور بأن قلبك ينبض بسرعة كبيرة أمرًا مخيفًا، وقد تشعر أنه يحاول الهروب من القفص الصدرى، وهذا الخفقان يمكن أن يكون من أسباب استهلاك الكثير من القهوة والكافيين والنيكوتين.

- الإصابة بالإسهال:

ووفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمى فإن تناولك أكثر من 3 أكواب قهوة تتسبب فى إصابتك بالإسهال.