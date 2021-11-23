بيروت - نادين محمد -

تُعد مشكلة الوزن الزائد وتراكم الدّهون من أبرز المشاكل التي تبحث غالبية النساء عن حلول جذريّة لها، وتجدر الإشارة إلى أنّ حرق الدهون لا يقتصر على اتّباع برنامج غذائي لفترة مُعينة، بل يشمل أيضاً المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بشكلٍ مُستمر. تابعي مع "الجميلة"، وتعرفي على افضل تمارين حرق الدهون في حصاد 2021.

افضل تمارين المقاومة لشد الجسم

تريد الكثيرات التعرف على افضل تمارين المقاومة لشد الجسم. ويهدف هذا الى الحصول على قوام متناسق وخال من الزوائد. فمن المهم القيام ببعض النشاطات البدنية من اجل الحد من ترهل العضلات والجلد. ويمكن تطبيق هذه التمارين الرياضية المفيدة في المنزل. وهي تقضي بتدريب عضلات الجسم على مقاومة اي قوة تتعرض لها. ولهذا من المهم تعلم افضل تمارين المقاومة لشد الجسم.

من المهم تعلم تمارين المقاومة لشد الجسم. فهي تساعد على التمتع باللياقة البدنية وعلى تقوية العضلات وجعلها اكثر قدرة على التحمل.

تمرين الضغط :



من خلال هذا التمرين يمكن التركيز على عضلات الصدر والكتفين والذراعين. وفي هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات:

يجب الاستلقاء على البطن على الارض مع مد الذراعين الى الامام.

تفرد الساقان وتوجه القدمان الى الخارج.

يتم رفع الجسم مع الاستناد على الساعدين ثم راحتي اليدين ورؤوس اصابع القدمين.

يجب بعد هذا الانخفاض مع الحرص على ان يلامس البطن الارض.

يمكن تكرار هذا التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها من 10 الى 15 حركة.

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اكثر تمارين نحت الخصر والجوانب سهولة وفعالية

تبحث الكثيرات عن اكثر تمارين تنحيف الخصر والجوانب فعالية وسهولة وتأثيراً على الدهون الضارة. فقد تتراكم هذه الدهون في هاتين المنطقتين بسرعة لأسباب مختلفة منها تناول الاطعمة التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الدسم والسكريات وعدم ممارسة النشاطات البدنية على الاطلاق والجلوس لفترات طويلة خلال النهار. وفمن المهم جداً من اجل تنحيف هاتين المنطقتين الحرص على اعتماد نظام غذائي صحي والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. ولهذا من الضروري التعرف على ابرز تمارين الخصر والجوانب واكثرها فعالية وتأثيراً على الكتل الصعبة والعنيدة.

تمارين للخصر والجوانب:



من المهم التعرف على اكثر تمارين الخصر والجوانب فعالية من اجل الاستفادة منها في نحت الجسم واستعادة الرشاقة. وهي سهلة جداً ومن الممكن ممارستها في المنزل من دون الحاجة الى الاثقال او الى الذهاب الى النادي الرياضي.

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اسهل تمارين نحت الخصر والبطن

من المهم جداً ممارسة تمارين نحت الخصر والبطن من اجل الحصول على قوام رشيق ومتناسق. ومن هذه التمارين ما قد يساعد على الحصول على افضل نتيجة في مدة قصيرة. ولهذا من المفيد المواظبة عليها والقيام بها بشكل منتظم. وهذه ابرز 5 تمارين لنحت الخصر والبطن واكثرها فاعلية وسهولة.

يمكن تعلم بعض تمارين نحت الخصر والبطن بسهولة، علماً انه يمكن تطبيقها في يوم واحد في المنزل ومن دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهذه ابرزها.

التمرين الاول:



يتم اثناء ممارسة هذا التمرين الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم تماماً.

تمد الذارعان الى خلف الرأس في موازاة طول الجسم.

يتم بعد هذا رفع الذراعين والساعدين إلى أعلى مع رفع القدمين والساقين قدر الإمكان.

في هذه الأثناء يجب الحرص على شد عضلات الظهر والبطن والحفاظ على الوضعية قدر الإمكان. ومن المهم تكرار الحركة من 6 الى 10 مرات.

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اقوى 5 تمارين لدهون الظهر العنيدة

تتوفر العديد من التمارين الرياضية لدهون الظهر اي التي تعمل على تذويبها والتي يمكن ممارستها بسهولة في المنزل. ولهذا يكفي تعلم الخطوات التي تساعد على ذلك وتطبيق التعليمات بدقة من اجل الحصول على النتيجة المطلوبة. ومع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي من الممكن التخلص من الدهون التي تتراكم عند جانبي الخاصرتين. كما يمكن الاستفادة اكثر من افضل 5 تمارين لدهون الظهر العنيدة.

في حال الرغبة في ممارسة الرياضة في المنزل من الممكن اختيار تمارين لدهون الظهر سهلة وسريعة التطبيق.

تمرين الجسر:



يتم الاستلقاء على الظهر وثني الركبتين الى اعلى.

توضع القدمان على الارض بشكل ثابت.

تشد عضلات البطن مع ابقاء الرأس والركبتين على الارض.

ترفع الارداف الى اعلى على ان يتم تشكيل خط مستقيم بواسطة الصدر والبطن والركبتين.

يمكن الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 3 ثوان مع التنفس بالشكل الصحيح.

يجب تكرار التمرين 30 مرة يومياً ضمن 5 مجموعات.

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