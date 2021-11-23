شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح للبعد عن تناول الطعام بلا وعي .. توقف عن تناول الأكل الطائش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير منا يتناول الطعام بلا وعى لما يأكل وهذا معروف باسم "الأكل الطائش"، مما يجعلك تستهلك سعرات حرارية أكثر مما تحتاج، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن أو السمنة التى يمكن أن تعرضك لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وصولا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية و العديد من مشكلات الصحة العقلية، لذلك أنت بحاجة للتوقف عن الأكل الطائش، ووفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth"، هناك 5 نصائح فعالة للتوقف عن تناول الطعام بلا وعي.

تناول الطعام ببطء

أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الأكل الطائش هو تناول الطعام بسرعة وقتها تأكل دون وعي أو دراية، لذلك تأكل أكثر مما ينبغى لأنك لا تدع إشارة الشبع تصل إلى عقلك، ولكن عندما تأكل ببطء، فإنك لا تميل إلى تناول كميات أقل من الطعام فحسب، بل تستمتع أيضًا بطعامك.

إزالة وسائل الإلهاء

معظمنا يأكل أمام الشاشة سواء التليفزيون أو الموبايل وغيرها، ما يترتب عليه تناول أكثر مما تحتاجه، وفي بعض الحالات تقوم باختيارات غذائية غير صحية، وكلاهما له تأثير ضار على صحتك.

تناول الطعام باستخدام طبق صغير

أظهرت الدراسات أن الأشخاص ينهون حوالي 92٪ من الطعام الموجود في أطباقهم، ومن ثم يجب أن يحتوى طبقك على كميات أقل وهذه الطريقة معمول بها فى اليابان وقد يكون لانخفاض مستويات السمنة في اليابان علاقة بهذا الأمر.

كن يقظًا أثناء التسوق

كل واحد منا يشتري كمية كبيرة من المواد الغذائية المعبأة، ولكن كل ما تشتريه وحجم العبوة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا، لذلك يجب أن تكون يقظًا أثناء شراء الطعام، حاول اختيار بدائل صحية، على سبيل المثال، بدلاً من شراء أكياس رقائق البطاطس، حاول استبدالها بعلبة من المكسرات، وعليك الانتباه أيضًا إلى الحجم، حاول اختيار الحجم الأصغر بدلاً من العبوات الكبيرة، بهذه الطريقة، ستتمكن من إنقاذ نفسك من تلك السعرات الحرارية الزائدة والفارغة.

حاول أن تقلل من بعض الأطعمة

حاول تجنب استهلاك العناصر الغذائية غير الصحية، إذا ابتعدت عنها في المقام الأول، فلن تنقذ نفسك من الوزن الزائد فحسب، بل ستمنع نفسك أيضًا من هذا الأكل الطائش.



تناول الطعام ببطء