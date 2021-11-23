شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أضرار قلة النوم علي جسم الإنسان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التعرض لقلة النوم والإصابة بالأرق تعد من الأمور المسببة للتعرض لمشاكل صحية علي المدي البعيد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي الأضرار الصحية وفقا لسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه، وتابعا لموقع "webmed".

هل قلة النوم تؤثر علي الجهاز العصبي في الجسم؟

نعم عدم أخذ قسط كاف من النوم وعدم ارتياح الجسم تعد من أبرز الأسباب المؤدية لحدوث مشاكل في الجهاز العصبي للجسم، ويصبح الشخص غير قادر علي الإنتاج أو التركيز والنسيان والإجهاد.

هل هناك علاقة بين قلة النوم وتقلبات المزاج؟

نعم قلة النوم وعدم أخذ قسط كافي من الراحة تعد من الأمور المسببة للعصبية الغير مبررة، ووالقلق، والاكتئاب علي المدي البعيد.

هل هناك علاقة بين قلة النوم وضعف الجهاز المناعي؟

أكد التقرير أن هناك علاقة قوية بين ضعف الجهاز المناعي وقلة النوم، والسبب في هذا الأمر عدم الشعور بالراحة التي يجب الشعور بها لاجنب الإصابة بالفيروسات والبكتيريا.

ما هي العلاقة بين زيادة الوزن وقلة النوم؟

أثبتت الدراسات الطبية أن التعرض لقلة النوم أي عدم أخذ القسط الكافي منه يؤثر بشكل سلبي علي الجسم، وتزيد من فرص الإصابة بزيادة الوزن، نتيجة لزيادة رغبة في تناول المزيد من الأطعمة.