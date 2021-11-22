شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأسبرين فى جسمك عند تناوله يوميا؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأسبرين، هو دواء موصوف للعديد من الأشياء المختلفة من أجل السيطرة على الحمى والألم، وحتى علاج النوبات القلبية، فإن هذا الدواء اليومي الشائع المسمى الأسبرين يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية الخطيرة لدى بعض الأشخاص، بحسب ما نشره موقع " eatthis".

1- يقلل الأسبرين من الالتهاب

يعمل الأسبرين عن طريق تثبيط البروستاجلاندين، وهو الإنزيم الذي يعمل كمفتاح تشغيل وإيقاف للألم والالتهاب، لهذا السبب تم استخدامه للحمى والألم لأكثر من قرن، لا يزال كثيرًا ما يوصف لعلاج أو منع الحالات الصحية الناجمة عن الالتهابات في الجسم.

2 - يسبب الأسبرين تقرحات المعدة

يمكن أن يؤدي الاستخدام المزمن للأسبرين إلى تلف بطانة المعدة، ما يتسبب في حدوث قرحة وألم في المعدة، تزداد المخاطر لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ، والذين لديهم تاريخ من قرحة المعدة.

3 - يقلل الأسبرين من فرص الإصابة بالنوبات القلبية

تقول جمعية القلب الأمريكية: "إذا كنت قد أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ، فقد يطلب منك طبيبك أن تأخذ جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للمساعدة في منع تكرارها، الأسبرين جزء من خطة علاج راسخة للمرضى الذين لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، لكن AHA تشير إلى أنه لا يجب أن تتناول الأسبرين يوميًا ما لم يصفه طبيبك .

4 - يزيد الأسبرين من خطر الإصابة بالنزيف:

الأسبرين هو أحد أكثر مضادات التخثر شهرة ، مما يعني أنه يخفف الدم هذا له مزايا (مثل تقليل مخاطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية أو سكتة دماغية، والتي غالبًا ما تكون ناجمة عن تخثر الدم) ومخاطرها.

عندما تتناول الأسبرين يوميًا، يتأثر هذا التراكم ويؤدي إلى انخفاض قابلية التخثر، يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف.

5 - يقلل الأسبرين من خطر الإصابة بسرطان القولون

وفقًا لتحليل تلوي عام 2016 نُشر في مجلة JAMA Oncology ، فإن الأشخاص الذين تناولوا الأسبرين لمدة ست سنوات أو أكثر كان لديهم خطر أقل بنسبة 19٪ للإصابة بسرطان القولون والمستقيم و 15٪ أقل من خطر الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي من أي نوع.

قدر الباحثون أن استخدام الأسبرين بانتظام يمكن أن يمنع ما يقرب من 11٪ من سرطانات القولون والمستقيم و 8٪ من سرطانات الجهاز الهضمي التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة كل عام.