شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية القلب الأمريكية توصى بتناول هذه البروتينات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت جمعية القلب الأمريكية، إرشادات غذائية جديدة عن أفضل أنواع البروتينات الصحية للقلب والأوعية الدموية، موضحة أن اللحوم الحمراء مثل لحم البقر والضأن تحتوى على دهون مشبعة أكثر من الدجاج منزوع الجلد والأسماك والبروتينات النباتية وهى دهون غير مفيد لصحة القلب .

وقالت: يمكن للدهون المشبعة رفع نسبة الكولسترول في الدم وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وأوصت الجمعية بدمج 5 أنواع من البروتينات في الوجبات بشكل منتظم لدعم صحة القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشره موقع "wellandgood".

أفضل خمسة بروتينات صحية للقلب وفقًا لجمعية القلب الأمريكية1. السمك

تفيد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك القلب بشكل مباشر، وهو أحد الأسباب التي تجعل تناولها بانتظام مرتبطًا بالعيش لفترة أطول، تشمل الأسماك الأعلى في أوميجا 3 السلمون والسردين والماكريل والرنجة والتونة، إلى جانب كونها مفيدة للقلب، فإن الأسماك المليئة بالأوميجا 3 مهمة أيضًا لصحة الدماغ.

2. المكسرات

أحد أسباب أهمية المكسرات لصحة القلب هو نفس سبب وجود الأسماك فهي تحتوي على نسبة عالية من أوميجا 3، تحتوي المكسرات أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، والتي ترتبط بالحماية من ارتفاع الكولسترول، وهو سبب آخر لكونها غذاء صحي للقلب.

3. الفول والعدس والحمص

لديك بالفعل هذا البروتين الصحي للقلب في مخزنك، على غرار المكسرات والفاصوليا والعدس والحمص كلها مرتبطة بالحماية من ارتفاع الكولسترول لأنها غنية بمضادات الأكسدة والمغذيات النباتية، يمكن أن يؤدي تناول أحد مصادر البروتين النباتي الموجودة في النظام الغذائي إلى خفض ضغط الدم ، وهي علامة أخرى على القائمة لصحة القلب والأوعية الدموية.

4. فول الصويا

أظهرت الدراسات العلمية أن تناول الصويا بانتظام يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكولسترول، وهو أمر مرتبط بشكل مباشر بفائدة صحة القلب والأوعية الدموية.

5. البازلاء

غالبًا ما يتم تجاهل البازلاء كمصدر للبروتين ، ولكن لمجرد أنها صغيرة لا يعني أنها ليست قوية، فهى تحتوى على نسبة عالية من البروتين، تحتوي البازلاء على اثنين من الأحماض الأمينية ليسين (الذي يساعد في تحويل الأحماض الدهنية إلى طاقة) والأرجينين (الذي يساعد الجسم على الشفاء بشكل أسرع بعد الإصابة ويمكن أن يقلل ضغط الدم).