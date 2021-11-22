شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: تطعيم الأنفلوانزا ضرورة مع لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام العاشر على التوالى تلتزم سانوفي باستور -الرائدة في مجال الأمصال - في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية VaxigripTetra رباعي السلالات، والحاصل على موافقة هيئة الدواء المصرية للتطعيم ابتداءً من سن 6 أشهر، وذلك بهدف الوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية خاصةً في هذه الفترة الاستثنائية التي يعيشها العالم.

أكد الدكتور عادل خطاب، أستاذ الامراض الصدرية بجامعة عين شمس عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مرض الإنفلونزا الموسمية يكون في ذروته في الفترة من ديسمبر إلى شهر مارس، وفى كثير من الأحيان يمتد الى شهر مايو لذلك يعد مصل الإنفلونزا الموسمي ضروري وحيوي للتحصين ولا يوجد ما يسمى بـ وقت متأخر في التحصين. وأكد على أنه لا يوجد تعارض بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الكورونا حيث أن كلاهما يعالج فيروسات الجهاز التنفسي.

وحول إمكانية الجمع بين لقاحي الإنفلونزا الموسمية وكورونا أكدت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس انه من المهم تنفيذ برنامج قوى للتحصين ضد الإنفلونزا الموسمية، بالتزامن مع الاستمرار في برنامج التحصين ضد الكورونا (كوفيد-19). و ذلك توفيرا لوقت ومجهود مراكز الرعاية الصحية كما يمكن تفعيل إعطاء اللقاحين في نفس الزيارة مثل ما هو معمول به في بعض البلدان و كما جاءت توصيات منظمة الصحة العالمية

ومن جهته أشار الدكتور مصطفى المحمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا) إنه لا يوجد تعارض نهائيا بين أخذ لقاح كورونا مصل الإنفلونزا الموسمية حيث أكدت منظمة الصحة العالمية انه لا يوجد قلق او تداخل مناعي سلبي من أخذ اللقاحين في نفس الزيارة، وفى هذه الحالة يتم استخدام الذراع المقابل للحقن. ومن المعروف ان لقاح الإنفلونزا (المصرح به فى مصر )لا يسبب مرض الإنفلونزا لأنها تصنع من فيروسات ميتة حيث توصى اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين ACIP بالتحصين السنوي ضد الإنفلونزا لكل شخص من عمر 6 شهور فما فوق.

وأشار دكتور خليفة عبد الله، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بجامعة الإسكندرية إلى أن مرض الإنفلونزا من الممكن أن يكون خطيرا، خاصةً بين كبار السن والذين يعانون من حالات صحية مزمنة مثل الربو، وأمراض القلب، والسكرى وممكن مع الإصابة بمرض الإنفلونزا حدوث مضاعفات خطيرة تؤدى إلى دخول المستشفى، لذلك الوقاية خير من العلاج والتحصين السنوي هام للغاية حيث إن فيروس الإنفلونزا يتغير باستمرار وأضاف أن هناك تشابه بين أعراض الانفلونزا وكورونا وذلك يجعل التحصين ضد الانفلونزا خلال جائحة كورونا هام جدا لانه يقلل من الاحتياج لإجراء الفحوصات والعزل عند ظهور اى من هذه الأعراض.

كما قال الدكتور أحمد البليدي، استاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة ان الاطفال اصغر من 5 اعوام خاصة من هم أقل من عامين اكثر عرضة للاصابة بمضاعفات الانفلونزا , لذا تطعيم الانفلونزا يوفر الدفاع الأفضل ضد الانفلونزا و مضاعفاته المحتملة و يقلل انتشارها للآخرين, التطعيم ضد الإنفلونزا أثبت التقليل من الإصابة بالأنفلونزا, و زيارات الطبيب, الغياب من المدارس و الحجز فى المستشفيات و الوفاة من الانفلونزا فى الاطفال

وأشار دكتور أحمد البليدى، إن منظمة الصحة العالمية أكدت على ضرورة تناول جميع المواطنين للقاح "كوفيد 19" وأيضاً مصل الإنفلونزا الموسمية سواء من كبار السن او من السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال.

ومن ناحيته أعرب د ابراهيم جلال المدير العام لشركة سانوفى باستور مصر والسودان، أن الشركة تحرص على تطوير لقاح الانفلونزا كل عام استجابةً للتغيرات فى سلالة فيروس الإنفلونزا السائدة كما نعمل سويا مع جميع الهيئات والمؤسسات المعنية يدا بيد لرفع الوعى باهمية التطعيمات فى العموم و نخص تطعيم الانفلونزا فى هذا التوقيت من السنة عن طريق إطلاق حملات توعوية عن أهمية لقاح الإنفلونزا وذلك على وسائل التواصل الاجتماعي و الراديو و فى بعض الاندية الرياضية لنشر الوعى بأهمية الوقاية والحماية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية.