شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات المرضعات.. أطعمة يجب تناولها وأخرى عليك تجنبها فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطقس البارد خلال فصل الشتاء يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الطفل والأم، لذلك من الضروري أن تهتم الأمهات المرضعات بأنفسهن وأن ينتبهن لما يأكلن، ويجب على الأمهات الجدد اللواتي يرضعن أطفالهن التأكد من تناول الأطعمة المغذية والحرص على السوائل، وتجنب الأطعمة الزيتية والحارة والسكرية، ورفع مستويات مناعتهم، واتخاذ الاحتياطات مثل تجنب الخروج في الهواء البارد والحفاظ على درجة حرارة الغرفة المناسبة، وفقًا لما نشره موقع "food-ndtv".

الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها خلال فصل الشتاء

قد تكون فكرة جيدة أن تبدأ يومك بماء الليمون الدافئ، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للجهاز الهضمي وقد ينظم حركة الأمعاء، الليمون مليء أيضًا بفيتامين سي الذي قد يحسن مناعتك، اختر الحساء " الشوربة" التي ستمنحك التغذية الكافية وتسهل عملية الهضم.

أثناء الطهي، تأكد من إضافة الثوم والزنجبيل إلى نظامك الغذائي حيث إنهما يحتويان على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات وتجنب الحساسية والالتهابات ، وتضمن توفير الحليب المناسب.

شرب الكثير من الماء يمكن أن يضمن الإمداد المنتظم للحليب، حاولى تضمين الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم والحديد وأحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم ، والتي يمكن أن تساعد في زيادة إنتاج الحليب.

تناول الطماطم والخضروات ذات الأوراق الخضراء والجزر والبطاطا الحلوة والفاصوليا والسلمون وبذور الشيا والحليب والمكسرات والفواكه مثل المشمش والأفوكادو والبطيخ والفواكه الحمضية.

يجب على الأمهات المرضعات أن يأكلن الأطعمة الخارقة لأنها غنية بالعناصر الغذائية والألياف تجنب تناول الأطعمة الحارة والخردة والزيتية والغازية (البروكلي والقرنبيط) والأطعمة المحملة بالسكر، تجنب أيضًا الأطعمة النيئة والمأكولات البحرية، تذكر أنه يجب عليك استشارة خبير لمعرفة الأطعمة الأفضل بالنسبة لك.