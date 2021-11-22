أفضل طريقة لمحاربة الكبد الدهني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

لحتى اللحظة لا يوجد علاج محدد للكبد الدهني، ينصح الأطباء بتقليل عوامل الخطر عبر اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة وخسارة الوزن لتجنب تطور المرض.

قال الدكتور هانز مارتن فروهاوف إن إنقاص الوزن يعد سلاحا فعالا لمحاربة الكبد الدهني؛ إذ يسهم فقدان 10% من الوزن في عودة قيم دهون الكبد إلى معدلاتها الطبيعية.

وأوضح أخصائي طب الأمراض الباطنة الألماني أن الشخص، الذي يبلغ وزنه 100 كيلوجرام، يتخلص من دهون الكبد بنسبة 100% تقريبا، إذا خسر 10 كيلوجرامات من وزنه.

ويمكن إنقاص الوزن من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، أي الإكثار من الخضروات والفواكه والتخلي عن الوجبات السريعة والأطعمة الدسمة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.

وأشار فروهاوف إلى أن الكبد الدهني غالبا ما يكون مصاحبا لاضطراب أيضي شامل مثل داء السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

وشدد على ضرورة علاجه في الوقت المناسب لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب عليه والمتمثلة في الأزمات القلبية وسرطان الكبد.