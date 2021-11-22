شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض تكشف عنها نتيجة تحليل ACE فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحليل ACE من التحاليل التي يمكن أن تكشف عن مرض الساركويد وهو مرض مناعى يسبب نمو التجمعات الدقيقة للخلايا الالتهابية أو الأورام الحُبيبية في أيّ جزء من الجسم، وفي معظم الحالات يصيب الرئتين والعقد اللمفاوية لكنه يمكن أن يؤثر أيضًا في العينين والجلد والقلب والأعضاء الأخرى، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل ACE ومتى يطلب الطبيب إجراؤه، بحسب موقع ucsfhealth.

يقيس تحليل ACE مستوى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE) في الدم ويجب عدم الأكل أو الشرب لمدة تصل إلى 12 ساعة قبل الاختبار.

أهمية تحليل ACE

قد يُطلب هذا الاختبار بشكل شائع للمساعدة في تشخيص ومراقبة اضطراب يسمى الساركويد قد يخضع الأشخاص المصابون بالساركويد لاختبار مستوى إنزيم (ACE) بانتظام للتحقق من شدة المرض ومدى نجاح العلاج.

يساعد هذا الاختبار أيضًا في تأكيد مرض جوشر والجذام.

نتائج تحليل ACE

تختلف القيم الطبيعية بناءً على عمرك وطريقة الاختبار المستخدمة، البالغون لديهم مستوى ACE أقل من 40 ميكروجرام / لتر.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لتحليل ACE

قد يكون ارتفاع مستوى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين علامة على الإصابة بمرض الساركويد قد ترتفع أو تنخفض مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين مع تفاقم الساركويد أو تحسنه.

يمكن أيضًا ملاحظة ارتفاع مستوى إنزيم (ACE) عن المعدل الطبيعي في العديد من الأمراض والاضطرابات الأخرى، بما في ذلك:

-سرطان الأنسجة الليمفاوية (مرض هودجكين)

-السكرى

-تورم والتهاب الكبد (التهاب الكبد) بسبب تناول الكحول

-أمراض الرئة مثل الربو والسرطان ومرض الانسداد الرئوي المزمن أو السل

-اضطراب الكلى المتلازمة الكلوية

-تصلب متعدد

-لا تنتج الغدد الكظرية ما يكفي من الهرمونات (مرض أديسون)

-قرحة المعدة

-فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

-فرط نشاط الغدد جارات الدرقية (فرط نشاط جارات الدرقية)

-قد يشير مستوى ACE الأقل من الطبيعي إلى:

-مرض الكبد المزمن

-الفشل الكلوي المزمن

-اضطراب الأكل يسمى فقدان الشهية العصبي

-العلاج بالستيرويد

-علاج الساركويد

-خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية)