شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن سرطان القولون.. الأعراض والمضاعفات الخطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر سرطان القولون من السرطانات المنتشرة فى العالم وارتبطت بعدد من الأنظمة الغذائية غير الصحية بالإضافة إلى الاستعداد الجينى للمرض، وبعد وفاة الإعلامية أسماء مصطفى، والتى وافتها المنية صباح اليوم الإثنين، متأثرة بإصابتها بسرطان القولون، نقدم كل ما تريد أن تعرفه عن هذا النوع من السرطان.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "mayoclinic" أن سرطان القولون يعد واحدًا من أنواع السرطانات الخطيرة التي يجب السعي سريعا لعلاجها، ويبدأ في صورة تكتلات صغيرة حميدة علي القولون وفي حالة تجاهلها تتسبب في الإصابة بسرطان القولون.

وأضاف التقرير، أنه من أسباب الإصابة بسرطان القولون حدوث تغيرات في الحمض النووي لخلايا القولون السليمة، وتنمو الخلايا السرطانية وفي بعض الأحيان في حالة عدم العلاج تتسبب في إنتشار المرض الخبيث في العديد من مناطق الجسم.

ومن أبرز الأسباب الأخري المسببة للإصابة اتباع العادات اليومية الخاطئة كالتدخين، والإسراف في تناول الأطعمة السريعة، والغير صحية، وعدم ممارسة الرياضة.

ومن أعراض الإصابة بسرطان القولون، التالي:

-الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

-الإصابة بنزيف شرجى أو نزول دماء فى البراز.

-اضطرابات مستمر في البطن كالتقلصات أو الغازات .

-الشعور والإصابة بالضعف وهزلان بالجسم والإرهاق.

-الإصابة بفقدان الوزن غير المبرر.

وأخيرا يعتمد علاج سرطان القولون علي العلاج الكيماوي أو الإشعاعي، أو الأثنين معا، وفي بعض الحالات يستدعي الأمر التدخل الجراحي، والهدف هو القضاء على هذا الورم، والوحيد الذي يحدد العلاج هو الطبيب المتابع للحالة.