فوائد مدهشة للقلقاس.. تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عددت خبيرة تغذية فوائد مذهلة للقلقاس، قد تدفعك إن كنت من غير محبي هذا الخضار الجذري إلى إعادة حساباتك مرة أخرى.

وقالت خبيرة التغذية الهندية مونمام جانيريوال إن هذه الخضروات الجذرية غنية بالألياف ومضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C وفيتامين E والنشا المقاوم (يغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء).

وأضافت جانيريوال، وفق صحيفة “تايمز أوف إنديا”، أن القلقاس يحتوي على العديد من الفوائد الصحية الأخرى، فهو يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ولأنه غني بالألياف، فهو فعال أيضا في إنقاص الوزن، حيث يساعد في إبقائك ممتلئا لفترة أطول وبالتالي يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

وكتبت جانيريوال أيضا أن “جذر القلقاس هو مصدر كبير للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات C وE، ويقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المحتملة، والتي تشمل تحسين إدارة نسبة السكر في الدم، وصحة الأمعاء والقلب”.

وأضافت أن هناك فوائد فريدة أخرى للقلقاس، “فهو وعلى الرغم من كونه نباتا نشويا، إلا أنه يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات التي تعتبر رائعة للتحكم في نسبة السكر في الدم: الألياف والنشا المقاوم. كما أنه يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات الأخرى، ويمنع حدوث طفرات في نسبة السكر في الدم”.

ونصحت خبيرة التغذية بجعل القلقاس جزءا من النظام الغذائي خلال موسم الشتاء للاستفادة من فوائده الصحية الغزيرة ومذاقه اللذيذ.