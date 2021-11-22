شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا توافق على أول حقن طويلة المفعول لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت هيئة الصحة البريطانية "NHS" في إعطاء الآلاف من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، أول حقن طويلة المفعول للتعايش مع المرض، كأول علاج بديل طويل الأمد يمكن أن يحصل عليه مرضى الإيدز وتوافق عليه الصحة البريطانية، بحسب ما ذكر موقع "skynews".

وتعد هذه الحقن طويلة المفعول بديلاً للبالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يتعين عليهم تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية يوميًا لإبقاء الفيروس عند مستويات منخفضة للغاية.

تحافظ هذه الأدوية على عدد جزيئات الفيروس في الدم - المعروف أيضًا باسم الحمل الفيروسي - منخفضًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه أو نقله بين الأشخاص.

وهناك ما يقدر بنحو 13 ألف شخص مؤهلين للحصول على العلاج عن طريق الحقن في إنجلترا، مما يعني أنهم لم يعودوا بحاجة إلى علاج يومي ولكن سيحصلون على حقنتين كل شهرين هذا يعني أنه يمكنهم تقليل عدد الأيام التي يتلقون فيها العلاج من 365 إلى ستة أيام في السنة.

قال المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية إن حقن كابوتيجرافير مع ريلبيفيرين يمكن تقديمها للبالغين الذين تمكنوا من الحفاظ على الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية عند مستوى منخفض من خلال الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية اليومية.



حقن علاج الايدز

وأظهرت نتائج التجارب السريرية أن هذه الحقن فعالة مثل مضادات الفيروسات القهقرية التي تؤخذ عن طريق الفم في الحفاظ على حمولة فيروسية منخفضة.

وقال ميندرت بويسن، نائب الرئيس التنفيذي في المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية: "على الرغم من التقدم العلمي، لا يزال فيروس نقص المناعة البشرية غير قابل للشفاء ، ولكن يمكن السيطرة على الفيروس عن طريق العلاج الحديث.

وأضاف: "ومع ذلك، بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يكون الاضطرار إلى تناول أنظمة يومية متعددة الأقراص أمرًا صعبًا بسبب الآثار الجانبية المرتبطة بالعقاقير والسمية والقضايا النفسية والاجتماعية الأخرى مثل وصمة العار أو التغييرات في نمط الحياة.

وأوضح: "لذلك يسعدنا أن نكون قادرين على التوصية بـهذه الحقن كخيار علاجي قيم للأشخاص الذين لديهم بالفعل مستويات جيدة من الالتزام بالأقراص اليومية، لكنهم قد يفضلون نظام الحقن بجرعات أقل تكرارًا".