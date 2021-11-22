شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطور لقاحا لفيروس كورونا طويل المفعول يحمى من 5 إلى 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ألكسندر جينسبورج مدير عام أحد مراكز بحوث الأوبئة، إنه سيتم تصميم لقاح مضاد لفيروس كورونا يستمر مفعوله لمدة من 5-10 سنوات، يعتمد على سلالات الفيروس التى ستتم مواجهتها، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti الروسية.

وأضاف الخبير الروسي: "كما تعلمون، يتوقف كل شيء وإلى حد كبير، على سلالة فيروس كورونا التاجي التي يتم التصدي لها".

وأشار إلى أنه كان يأمل جدا بأن فترة تأثير لقاح "سبوتنيك V " ، ضد تلك السلالات التي جاءت من ووهان الصينية والمتغيرات اللاحقة لها، لن تكون سنة واحدة أو حتى عامين، بل أكثر من ذلك بكثير، لأن خلايا الذاكرة وعلى الأغلب تستمر لفترة طويلة جدا، لكن السلالة تغيرت وتمكنت من الإفلات من الهجوم المعد ضدها، والذي يمكن أن تنظمه الأجسام المضادة التي تقوم بتخليقها خلايا الذاكرة. لذلك، نضطر الآن للتطعيم بهذا اللقاح كل 6 أشهر، مؤكدا إن كل شيء يتوقف على نوع الفيروس الذي سنواجهة.

وأوضح بأن "تطور الفيروس، سيطرح متحورات جديدة سنضطر لتصميم لقاحات مضادة لها".

وعلى صعيد آخر كان قد حصل الرئيس الروسى بوتين على التطعيم ضد كورونا للمرة الثانية ولكن هذه المرة باستخدام لقاح "سبوتنيك لايت".

وقال الرئيس الروسي، إنه يشعر بحالة جيدة بعد إعادة التطعيم ضد كورونا، مضيفا، بإنه أعيد تطعيمه ضد الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلقاح "سبوتنيك لايت."

وأضاف، "اليوم تلقيت جرعة أخرى من اللقاح - سبوتنيك لايت، بناء على توصية من الزملاء وهذا ما يسمى إعادة التطعيم".

وأشار إلى إنه يشعر بحالة جيدة بعد إعادة التطعيم، موضحا، "تم تطعيمي، ولا أشعر بأي شيء، أنا في حالة طبيعية، كل شيء على ما يرام."

وأشارت وكالة تاس الروسية، الى ان الرئيس تلقى الرئيس الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا التاجي" سبوتنيك v في 23 مارس، والجرعة الثانية في 14 أبريل.