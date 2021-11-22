شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروبات غنية بالفيتامينات لعلاج نقص الحديد بالجسم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض مستويات الحديد في الجسم يؤثر على إنتاج الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى فقر الدم ومشكلات صحية أخرى، من المهم تضمين الحديد في نظامنا الغذائي المعتاد، هناك العديد من المشروبات التي يمكن أن تزيد من مستويات الحديد في الجسم، فالمشروبات الغنية بفيتامين سي مفيدة لفقر الدم، وفى السطور القادمة سنقدم لك قائمة من 7 مشروبات تحتوي على فيتامين سي يمكنك صنعها في المنزل لزيادة مستويات الحديد لديك، وفقًا لما نشره موقع "food-ndtv".

1- عصير الخيار واللفت والسبانخ

عندما نتحدث عن مشروبات فيتامين سي لنقص الحديد، يجب أن يكون عصير السبانخ أولوية، نحن ندرك جيدًا الفوائد الصحية لهذه الخضراوات الورقية الخضراء، إنها مليئة بالحديد وتحتوي على فيتامين ج إلى جانب مكونات أخرى مثل الفيتامينات ب 6 ، ب 2 ، ك، هـ، الكاروتينات، والنحاس.

2 - البرتقال

هو أول ما يتبادر إلى الذهن عندما نفكر في فيتامين سي، يساعد هذا المشروب أيضًا في تعزيز المناعة، بما أنه يحتوي على الحمضيات، فهو مفيد للبشرة.

3- عصير الأناناس والبرتقال

استهلاك هذا العصير المصنوع من الأناناس والبرتقال يساعد في فقدان الوزن ولكن له فوائد صحية أخرى أيضًا، يعتبر البرتقال والأناناس من المصادر الجيدة لفيتامين سي، وقد لا يكونا الموردين المباشرين للحديد في الجسم ولكنهما يساهمان في تعزيز حالة الحديد في الجسم.

4- عصير البنجر

يحتوي البنجر على فيتامين سي وأوراقه مصدر جيد للحديد، يمكنك صنع عصير البنجر وخلطه مع التوت والفلفل إنه لذيذ جدًا ويمكن أن يتمتع به الأشخاص من جميع الفئات العمرية.

5- عصير البطيخ والرمان

هذه واحدة من أكثر الطرق انتعاشًا ولذيذًا لإضافة الفاكهة إلى نظامك الغذائي وتعويض نقص الحديد، البطيخ غني بفيتامين سي ويحسن مستوى الهيموجلوبين في الجسم.

6- عصير الموز والعسل

يحتوي الموز على فيتامين سي وهو يمد الجسم بالحديد، يمكن أن يكون عصير الموز والعسل هذا هو خيارك المفضل عندما ترغب في اختيار المشروبات أكثر من الطعام في نظامك الغذائي.

7- عصير الفراولة والموز

إذا كنت تبحث عن فكرة لصنع شيء حلو ولذيذ وصحي لعائلتك، يمكنك تحضير هذا المشروب، تحتوي على الفراولة والموز والعسل، يُضاف الحليب في الخلاط ويُمزج مع الموز والعسل والفراولة، قبل التقديم ، زين المشروب بأوراق النعناع.