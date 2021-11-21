شكرا لقرائتكم خبر عن لكبار السن.. 4 تمارين خفيفة لإنقاص وزنك أبرزها المشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقدم العمر، يميل الناس إلى زيادة الوزن بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي وغيرها من الظروف الصحية، وتؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأعضاء الداخلية وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، إلى جانب ذلك، فإنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بألم المفاصل.

وينصح كبار السن بضرورة التحكم في وزنهم، ولكن بالمقارنة مع الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات، فإن التخلص من الكيلوجرامات للأشخاص في الستينيات مهمة أكثر صعوبة، أولاً، لأن التمثيل الغذائي لديهم ليس جيدًا، وثانيًا، لا يمكنهم أداء تدريبات صارمة للتخلص من الكيلوجرامات، لذلك يجب عليهم اختيار بعض التمارين الأبسط التي يمكن أن تساعدهم على حرق كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية ولا ترهق مفاصلهم كثيرًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. أفضل 4 تمارين لإنقاص الوزن للأشخاص في الستينيات من العمر:

اليوجا

اليوجا تمرين منخفض التأثير يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية وزيادة القدرة على الحركة والمرونة أيضًا، كل هذه الفوائد تجعل اليوجا واحدة من أفضل التمارين للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات في الستينيات من العمر.



اليوجا

يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا يوميًا كبار السن على النوم جيدًا في الليل وتهدئة عقولهم، كما أنها سهلة على المفاصل ويمكن تعديلها بسهولة من أجل الراحة.

المشي

بالنسبة لتمارين القلب، فإن المشي هو الخيار الأفضل للأشخاص في الستينيات من العمر، فقد يزيد الجري من آلام المفاصل ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة، لهذا السبب، فإن المشي أفضل، فهو يساعد على حرق كمية مناسبة من السعرات الحرارية ويبقيك نشيطًا أيضًا، ويمكن أن يزيد أيضًا من حركة المفاصل، المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا كافٍ لاستعادة لياقتك.



المشى

البيلاتيس

البيلاتيس تمرين ممتاز لفقدان الوزن وكذلك للتعافي من الإصابة ولأغراض إعادة التأهيل، وهو شكل من أشكال التمارين البدنية التي تستهدف فقدان الوزن، حيث أنه يركز على الموقف، والاستقرار، والتوازن، والتحكم، والقوة، والمرونة، والتنفس.

يمكن أن يساعد أداء هذا التمرين في بناء القوة الأساسية وتقليل آلام الظهر وتحسين الوضع وحتى حرق السعرات الحرارية.



بيلاتيس

تمارين وزن الجسم

بالنسبة للأشخاص في الستينيات من العمر، قد يكون من الصعب ممارسة التمارين مع الأوزان الثقيلة، في مثل هذه الحالة، نوصيهم بأداء تمارين وزن الجسم، مثل القرفصاء، والاندفاع، أفضل من ممارسة تمارين الرفع، خاصة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل العظام والمفاصل، يمكنك أيضًا تجربة تمارين رباط المقاومة لإضافة تنوع إلى روتينك.