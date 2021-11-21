شكرا لقرائتكم خبر عن عين الجمل.. وجبة خفيفة لوقف خطر الإصابة بمرض الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر الخرف على أكثر من 800 ألف بريطاني، بينما لا يوجد علاج لهذه الحالة، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكنك تقليل خطر الإصابة بالخرف عن طريق تغيير نظامك الغذائي، وفقا لما أعلنه موقع "ديلى إكسبرس".

ما هي الوجبات الخفيفة التي يمكن أن توقف خطر الإصابة بمرض الزهايمر؟

وفقًا لجمعية الزهايمر، يعاني واحد من كل 6 أشخاص فوق سن الــ80 في المملكة المتحدة من أحد أشكال الخرف، على الرغم من أن الناس يعتقدون أن الخرف هو النسيان والارتباك مع تقدم الشخص في السن، إلا أن الأعراض يمكن أن تكون بعيدة المدى، والخرف هو السبب الرئيسي للوفاة في المملكة المتحدة، ومع ذلك، باتباع نظام غذائي جديد، وتناول هذه الوجبة الخفيفة النباتية كل يوم، يمكنك تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

وقال الموقع: لا يوجد حاليًا علاج للخرف، ولكن كشفت الأبحاث المزيد عن عوامل الخطر التي تجعلك أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، يعد تغيير نظامك الغذائي أحد أكثر الإجراءات فعالية التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بالخرف.



فوائد عين الجمل

تقول جمعية الزهايمر: "إن أفضل طريقة لتقليل خطر الإصابة بالخرف هي التكيف مع جوانب مختلفة من نمط حياتك، بما في ذلك تناول أطعمة معينة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وعدم التدخين، والحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول الطبيعية."

وفقًا لجمعية الزهايمر، فإن تأخير ظهور مرض الزهايمر من خلال تغييرات نمط الحياة يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح كل عام.

يُعزى النظام الغذائي الذي يركز على تناول الأطعمة الكاملة والدهون الصحية إلى محاربة الالتهابات في الجسم، بما في ذلك الدماغ، ولكن تم اقتراح وجبة خفيفة واحدة على وجه الخصوص كطعام خارق لتقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر: ما هو؟

تحتوي هذه المكسرات على مزيج فريد من المواد النباتية لدعم وظائف المخ

يحتوي الجوز" عين الجمل" على نسبة عالية من مضادات الأكسدة أكثر من أي نوع آخر شائع من المكسرات، فهو غني أيضًا بدهون أوميجا 3، ويمكنه مكافحة الالتهابات.

أظهرت الدراسات أن مادة البوليفينول وفيتامين E والدهون المتعددة غير المشبعة في الجوز يمكن أن توقف الضرر التأكسدي وتقليل الالتهاب في الدماغ.

وجدت إحدى الدراسات التي تبحث في مرض الزهايمر أن تغذية الفئران بالجوز شهدت تحسينات "كبيرة" في مستويات الإدراك والذاكرة والقلق، تم ربط تناول الجوز أيضًا بانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول حوالي 40 جرامًا من الجوز يوميًا قد يؤدي إلى انخفاض القراءة.



عين الجمل

يوصى أيضًا بالمكسرات الأخرى كوجبة خفيفة صحية للوصول إليها بين الوجبات، على الرغم من أن الجوز يتصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بالفوائد الصحية.

نظرًا لأن المكسرات غنية بالدهون والبروتينات الصحية، يجب أن تجعلك تشعر بالشبع حتى وجبتك التالية، غالبًا ما يوصى بنظام مايند الغذائي لحماية وظائف المخ والوقاية من الخرف، ويدعو إلى تناول جزء من المكسرات يوميًا.

يشجع هذا النظام الغذائي على تناول الأطعمة الطبيعية الكاملة، والكثير من الفاكهة والخضروات والدهون الصحية مع تجنب الأطعمة المصنعة.

الأطعمة الرئيسية لنظام مايند الغذائي هي:

الخضار - كل يوم

التوت - مرتين على الأقل في الأسبوع

المكسرات - خمس مرات في الأسبوع

زيت الزيتون - كل يوم، يجب أن يكون هذا هو زيت الطهي الأساسي

الحبوب الكاملة - 3 مرات في اليوم

السمك - مرة واحدة على الأقل في الأسبوع

الفاصوليا - 4 مرات على الأقل في الأسبوع

الدواجن - مرتين على الأقل في الأسبوع