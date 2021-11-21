شكرا لقرائتكم خبر عن الكرنب أفضل وجبة للمصريين فى الشتاء.. اعرف فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمتع الكرنب بسمعة طيبة على أنه طعام كامل لذيذ ومليء بكمية مذهلة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، ويشتهر الكرنب بخصائصه العلاجية والتى تشمل الوقاية من بعض أنواع مرض السرطان وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والعديد من الفوائد الصحية بحسب ما نشره موقع " eatthis".

الفوائد الصحية للكرنب فى فصل الشتاء 1- جميع أنواع الكرنب غنية بفيتامين سي

لا يهم نوع الكرنب الذي ترغب في الوصول إليه حيث إنها مليئة بفيتامين سي، وفقًا للأبحاث، يحتوي نصف كوب فقط من الكرنب على حوالي 45٪ من فيتامين سي الموصى به يوميًا، ويشتهر فيتامين سي بشكل خاص بخصائصه العلاجية، والتي تشمل الوقاية من بعض أنواع السرطان وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2- كوب واحد يحتوي على 22 سعرة حرارية

الكرنب منخفض جدًا في السعرات الحرارية، على سبيل المثال، يحتوي كوب من الملفوف المفروم على 22 سعرة حرارية فقط، ما يجعل هذه الخضار سهلة الأكل مناسبة تمامًا للأفراد المهتمين بالسعرات الحرارية، نظرًا لانخفاض عدد السعرات الحرارية في الكرنب، يعد عنصرًا رائعًا لاستخدامه بدلاً من المنتجات الغنية بالكربوهيدرات، مثل المكرونة والخبز والأرز.

3 - الكرنب الأحمر أكثر صحة من الأخضر

على الرغم من أن جميع أنواع الكرنب مليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية، إلا الكرنب الأحمر مليء بالأنثوسيانين، الذى يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للسرطان تساعد في الوقاية من المرض

4 - الكرنب مصدر جيد للألياف

الكرنب غنى بالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما له عدد كبير من الفوائد الصحية، على سبيل المثال، قد تساعد الألياف القابلة للذوبان في خفض نسبة الكولسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، بينما يمكن أن تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الحفاظ على انتظامك، يعمل كلا النوعين من الألياف أيضًا بجد لمحاربة الأمراض، مثل مرض السكري، ويمكن أن يساعد في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول.