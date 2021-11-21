شكرا لقرائتكم خبر عن تحاليل تكشف عن الإصابة بنوع نادر من الأنيميا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أنواع عديدة من الأنيميا أو فقر الدم، لكن هناك أنواع نادرة من الأنيميا بينها فقر الدم اللاتنسجى، الذى يشخصه الطبيب بناءً على تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك، والفحص البدني، ونتائج الاختبار، وهو مرض ينتج عندما يتوقف جسمك عن إنتاج ما يكفى من خلايا الدم الجديدة، مما يجعل جسمك أكثر عرضة للعدوى والنزيف الذى لا يمكن السيطرة عليه، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهم التحاليل التي يمكن إجرائها لتشخيص فقر الدم اللاتنسجى، بحسب موقع " hoacny."

تشخيص فقر الدم اللاتنسجى

التاريخ الطبي والعائلي

قد يطرح طبيبك أسئلة حول تاريخك الطبي، مثل:

-كنت تعاني من فقر الدم أو حالة يمكن أن تسبب فقر الدم

-لديك ضيق في التنفس أو دوار أو صداع أو علامات وأعراض أخرى لفقر الدم

-تعرضت لسموم أو أدوية معينة

-خضعت للعلاج الإشعاعي أو الكيميائي (علاجات السرطان)

-عانيت من عدوى أو علامات العدوى، مثل الحمى

-إذا أصبت بكدمة أو تنزف بسهولة

-قد يسأل طبيبك أيضًا عما إذا كان أي من أفراد عائلتك مصابًا بفقر الدم أو اضطرابات الدم الأخرى.

الفحص البدنى

سيقوم طبيبك بإجراء فحص بدني للتحقق من وجود علامات فقر الدم اللاتنسجي سيحاول معرفة مدى شدة الاضطراب وأسبابه.

قد يشمل الفحص فحص الجلد الشاحب أو المصفر وعلامات النزيف أو العدوى قد يستمع طبيبك إلى قلبك ورئتيك لمعرفة دقات القلب غير الطبيعية وأصوات التنفس قد يشعر أيضًا ببطنك للتحقق من حجم الكبد ويشعر بساقيك للتورم.

الاختبارات التشخيصية

تُستخدم العديد من الاختبارات لتشخيص فقر الدم اللاتنسجي تساعد هذه الاختبارات:

-التأكد من تشخيص فقر الدم اللاتنسجي، وابحث عن أسبابه، واكتشاف مدى خطورته

-استبعاد الحالات الأخرى التي قد تسبب أعراضًا مشابهة

فحص الدم الشامل

غالبًا ما يكون الاختبار الأول المستخدم لتشخيص فقر الدم اللاتنسجي هو تعداد الدم الكامل (CBC) يقيس CBC أجزاء كثيرة من دمك.

يتحقق هذا الاختبار من مستويات الهيموجلوبين والهيماتوكريت لديك والهيموجلوبين هو بروتين غني بالحديد في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى الجسم.

الهيماتوكريت هو مقياس لمقدار مساحة خلايا الدم الحمراء في الدم ويعد انخفاض مستوى الهيموجلوبين أو الهيماتوكريت علامة على فقر الدم.

ويتحقق CBC أيضًا من عدد خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية في دمك قد تكون النتائج غير الطبيعية علامة على فقر الدم اللاتنسجي أو عدوى أو حالة أخرى.

ينظر تحليل صورة الدم الكاملة CBC إلى متوسط ​​الحجم العضلي وهو مقياس لمتوسط ​​حجم خلايا الدم الحمراء قد تكون النتائج دليلًا على سبب فقر الدم لديك.

تعداد خلايا الدم الحمراء

يقيس تعداد الخلايا الشبكية عدد خلايا الدم الحمراء في دمك يُظهر الاختبار ما إذا كان نخاع العظم يصنع خلايا الدم الحمراء بالمعدل الصحيح.

الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم اللاتنسجي لديهم مستويات منخفضة من الخلايا الشبكية.

اختبارات نخاع العظام

تُظهر اختبارات نخاع العظم ما إذا كان نخاع العظم يتمتع بصحة جيدة وينتج ما يكفي من خلايا الدم