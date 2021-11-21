بيروت - نادين محمد -

مشروب طبيعي لطرد البلغم الزائد على الرغم أن البلغم الزائد يعد حاجزاً وقائياً لمنع دخول البكتيريا والفيروسات إلى جسمك، لكن في المقابل تواجده الزائد قد يعيق مجرى التنفس إليك 7 مشروبات طبيعية لتنظيف مجرى الهواء وطرد البلغم.

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1. مشروب طبيعي لطرد البلغم بالزنجبيل والعسل

مشروب طبيعي لطرد البلغم بالزنجبيل والعسل

الزنجبيل مشروب طبيعي لطرد البلغم، ويتمتع الزنجبيل بخصائص علاجية قوية، ولهذا غالباً ما يستخدم لعلاج نزلات البرد. يساعد الزنجبيل في تخفيف السعال وتهدئة مجرى الهواء، بينما يعمل العجائب على طرد المخاط العنيد.

يحتوي العسل على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للفطريات، وهو مثالي عند المعاناة من التهاب الحلق أو نزلة برد ومن البلغم الزائد.

يترك العسل طبقة واقية على حلقك مما يقلل من التهيج .

طريقة تحضير مشروب العسل الطبيعي لطرد البلغم:

يتم تدفئة العسل مع الحرص على عدم تجاوز درجة حرارته 40 درجة مئوية، ويتم إضافة ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور. وتناول ملعقتين كبيرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام. إذا استمرت الأعراض في الظهور، نستشير أخصائي الصحة.

2. الغرغرة بالماء المالح

تقلب ملعقة كبيرة من ملح الطعام في كوب من الماء الساخن، ويتم الغرغرة بالمحلول لبضع دقائق، ثلاث مرات في اليوم، دون ابتلاع الغرغرة، سيجعل هذا حلقك يتحسن بشكل كبير.

3. مشروب طبيعي لطرد البلغم بالكركم

مشروب طبيعي لطرد البلغم بالكركم

الكركم هو الآخر مشروب طبيعي لطرد البلغم؛ فهو يخفف الألم ويقلل الالتهاب ويزيد من مقاومة الجسم.

فقط امزجي نصف ملعقة صغيرة من كل من الفلفل الأسود والكركم في كوب من الحليب الساخن غير الألبان، وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

يمكنك تناول هذا المشروب حتى التخلص من المخاط.

4. مزيج النعناع والبابونج

كوب ساخن جيد من شاي الأعشاب يساعد على تخفيف البلغم. وللتخلص من البلغم، فإن كوباً من النعناع أو الزعتر أو البابونج يعد خياراً جيداً.

مزيج النعناع والبابونج

5. استنشاق الزيوت العطرية

يمكنك الحفاظ على الأغشية رطبة عن طريق استنشاق البخار، ويمكن أيضاً وضع بضع قطرات من هذه الزيوت العطرية على منديل والتنفس بعمق لتنظيف ممرات الأنف.

6. الزعتر واللبلاب

الزعتر مشروب طبيعي لطرد البلغم، والحفاظ على صحة المجاري التنفسية وطرد الإفرازات.

السعال

7. ورق الجوافة

إذا وجدت نفسك مصاباً بسعال مستمر، يساعد تناول ورق الجوافة على تخفيف الأعراض المصاحبة لإفرازات المخاط في المجاري التنفسية، وذلك بفضل خصائصه المطهرة.