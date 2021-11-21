شكرا لقرائتكم خبر عن هل توجد جلطة دموية فى الرئتين؟.. احذر من هذه العلامات بأنماط التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجلط الدم له فوائد وقائية لصحتك عند حدوث إصابة لأنه يمنع فقدان الدم المفرط، بمجرد أن تلتئم الإصابة، فإنها تذوب بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن الجلطات الدموية التي لا تذوب بشكل طبيعي يمكن أن تكون قاتلة لأنها قد تعيق الدورة الدموية بشكل سلس.

عندما تستقر الجلطة في الرئتين -وهي حالة يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب- يمكن أن تظهر علامة في أنفاسك، وفقا لتقرير موقع " webmd".

ما هي أعراض تجلط الدم في الجسم؟

في الحالات القصوى، يمكن إلقاء اللوم على جلطات الدم في السكتة الدماغية والنوبات القلبية، يمكن أن تتشكل كتل الدم الشبيهة بالهلام أحيانًا في وريد عميق -غالبًا في الساق- أو يمكن أن تستقر في شريان بالرئتين تُعرف هاتان الحالتان بالتخثر الوريدي العميق (DVT) والانسداد الرئوي (PE) على التوالي. وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة ، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

ألم غير مبرر في عضلات الساق العميقة

تورم في الساقين

جلطة الرئة

ومع ذلك، عندما تنتقل الجلطة الدموية إلى الرئتين، يمكن أن تظهر أعراضها في أنماط التنفس عندما يحدث هذا ، فمن المحتمل أن يشعر الشخص بضيق في التنفس - يمكن أن يتطور فجأة أو يزداد سوءًا بمرور الوقت - أو في بعض الحالات ألم في الصدر وأعلى الظهر يمكن أن يشتد أثناء التنفس، ومن الأعراض الأخرى للانسداد الرئوي الشعور بالدوخة أو سعال الدم.

ما هي عوامل الخطر لتطور جلطات الدم؟

تتضمن بعض عوامل الخطر لتطور جلطات الدم ما يلي:

زيادة الوزن

استخدام حبوب منع الحمل الهرمونية المركبة

الحوامل

الولادة

التهاب المفصل الروماتويدي

مرض كرون

أن يكون عمرك أكثر من 60 سنة

هل يمكن منع تجلط الدم؟

ومع ذلك، يمكن أن تحدث بعض جلطات الدم بغض النظر عن عامل العمر ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يندرجون تحت مجموعة المخاطر، هناك بعض الأشياء التي يجب القيام بها للتخفيف من احتمالية الإصابة بجلطة دموية.