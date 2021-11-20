شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لزيادة فرص الحمل.. منها التحكم فى وزنك وممارسة الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحمل عملية معقدة ويمكن أن تؤثر عليه عوامل كثيرة، وقد يحدث الحمل بسهولة بالنسبة للبعض، بينما بالنسبة للآخرين، يمكن أن تطول فترة الانتظار ربما لأن أجسادهم غير مستعدة لذلك، لذلك يبدأ الحمل الصحي قبل الحمل، لذلك، من الضروري أن الاستعداد النفسى والجسدى والعاطفى لهذه المرحلة المهمة فى حياة كل امرأة، ويمكن أن يساعدك التخطيط المسبق للحمل على فهم كيفية تحسين فرصك في الحصول على حمل صحي، ويقدم التقرير المنشور بموقع "Healthline" نصائح يجب الالتزام بها عند محاولة الحمل.

الخضوع لفحوصات طبية

يمكن أن يساعدك اختبار ما قبل الحمل في تحديد أي مضاعفات متعلقة بالصحة قد تتداخل مع فرصك في الحمل، تحتاج أنتِ وشريكك إلى الخضوع لفحص طبي للتأكد من أنكما بصحة جيدة ويمكنكما الحمل، وأثناء الفحص، يمكن لمقدم الرعاية الصحية مراجعة أمور مثل تاريخك الصحي والعائلى من أجل فهم العوامل التي قد تزيد من فرص حدوث مضاعفات.

تناول الفيتامينات المتعددة

إن رحلة الحمل التي تستغرق تسعة أشهر ليست سهلة على المرأة، يؤدي الحمل إلى العديد من التغيرات الجسدية والعاطفية، هذا يزيد من الطلب على العناصر الغذائية للبقاء في صحة جيدة، إلى جانب ذلك، فإن العناصر الغذائية مطلوبة أيضًا لتلبية طلب الطفل المتنامي داخل الرحم، لذلك، أنتِ بحاجة إلى زيادة تناول الفيتامينات المتعددة لضمان حمل صحي، تحدثِ إلى طبيبك بشأن الفيتامينات المهمة وأحماض الفوليك اللازمة لنمو الطفل.



فيتامينات

التحكم في الوزن

إذا كنتِ تعانين من زيادة الوزن فمن المهم إتخاذ قرار بإنقاص والتحكم فى وزنك، فقد يسبب الوزن الزائد مشكلة بعض الشيء لمن يحاولن الإنجاب، إلى جانب ذلك، إذا كنتِ تعانين من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري، يجب تناول الأدوية الخاصة بحالتك الصحية بما يفيد السيطرة على الحالة قدر الإمكان.

الحفاظ على نمط حياة صحي

الإقلاع عن التدخين والتحكم في مواعيد نومك أمر بالغ الأهمية من أجل حمل صحي، حيث كلاهما له تأثير كبير عليكِ وعلى صحة طفلك أثناء الحمل وبعده، لذلك من المهم النوم على الأقل 8-9 ساعات فى كل ليلة.

ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية قبل الحمل وخلاله، ولا يشترط أداء تمارين قوية وصعبة، الفكرة هي فقط الحفاظ على النشاط البدنى، مثل المشي أو اليوجا، حاولِ ممارسة الرياضة 3 مرات في الأسبوع على الأقل لمدة ساعة يوميًا.



الاكل الصحى

تناول الأطعمة الصحية

تساعد الفيتامينات المتعددة على تلبية احتياجات الجسم، ولكن لا تعتمدى عليها فقط، احرصى على تناول أطعمة صحية ومغذية خاصة خلال الفترة التى تستعدى فيها للحمل، مع أهمية التقليل من تناول الأطعمة غير الصحية والدهون، احرصى على تناول المزيد من الخضروات الورقية والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.