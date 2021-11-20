شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالروائح.. اعرف كيفية استخدامه فى علاج الأمراض وفوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العلاج بالروائح هو علاج شامل للشفاء يستخدم مستخلصات نباتية طبيعية لتعزيز الصحة والرفاهية، ويطلق عليه أحيانًا العلاج بالزيت الأساسي.

وفقًا لتقرير موقع "healthline" يستخدم العلاج بالروائح الزيوت العطرية الأساسية طبيًا لتحسين صحة الجسم والعقل والروح، أيضا يعزز الصحة الجسدية والعاطفية، يُنظر إلى العلاج بالروائح على أنه فن وعلم، وفي الآونة الأخيرة، اكتسب العلاج بالروائح مزيدًا من الانجذاب في مجالات العلوم والطب.

منذ متى كان العلاج بالروائح موجود؟

استخدم البشر العلاج بالروائح منذ آلاف السنين، فقد أدرجت الثقافات القديمة في الصين والهند ومصر وأماكن أخرى مكونات نباتية عطرية من البلسم والزيوت، تم استخدام هذه المواد الطبيعية للأغراض الطبية والدينية، كان من المعروف أن لديهم فوائد جسدية ونفسية.

كيف يعمل العلاج بالروائح؟

يعمل العلاج بالروائح من خلال حاسة الشم وامتصاص الجلد باستخدام منتجات مثل:

رشاشات عطرية

أجهزة الاستنشاق

أملاح الاستحمام

زيوت الجسم أو الكريمات أو المستحضرات للتدليك أو التطبيق الموضعي

أجهزة بخار الوجه

الكمادات الساخنة والباردة

أقنعة الطين

يمكنك استخدام هذه بمفردها أو في أي مجموعة، هناك ما يقرب من 100 نوع من الزيوت الأساسية المتاحة، بشكل عام، يستخدم الناس الزيوت الأكثر شيوعًا.

فوائد العلاج بالروائح

للعلاج بالروائح مجموعة من الفوائد منها:

إدارة الألم

تحسين جودة النوم

تقليل التوتر والإثارة والقلق

تهدئة التهاب المفاصل

يعالج الصداع النصفي

تخفيف الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

محاربة البكتيريا والفيروسات أو الفطريات

تحسين الهضم

تحسين رعاية المحتضرين والرعاية التلطيفية

تعزيز المناعة

الحالات التي قد يعالجها

العلاج بالروائح لديه القدرة على علاج العديد من الحالات، بما في ذلك:

الأزمات.

التعب.

الاعتلال العصبي المحيطي.

مشاكل الدورة الشهرية.

داء الثعلبة.

سرطان.

الضعف الجنسي لدى الرجال.

التهاب المفاصل.

سن يأس.

الزيوت العطرية الأكثر شهرة

وفقًا للجمعية الوطنية للعلاج العطري الشامل ، فإن الزيوت الأساسية الأكثر شيوعًا هي:

الأوكالبتوس

الشمرة

زنجبيل

الخزامى

ليمون

عشب الليمون

اليوسفي

زهر البرتقال

النعناع

البابونج

إكليل الجبل

شجرة الشاي

نظرًا لأن العلاج بالروائح هو علاج تكميلي، يجب عليك التحدث إلى طبيبك قبل بدء جلساتك، وبهذه الطريقة يمكن تصميم علاجك بالزيت الأساسي للعمل جنبًا إلى جنب مع أي رعاية طبية أو علاج تتلقاه.

الآثار الجانبية

معظم الزيوت الأساسية آمنة للاستخدام، لكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها عند استخدامها، بالإضافة إلى الآثار الجانبية التي يجب أن تكون على دراية بها، خاصة إذا كنت تتناول أي أدوية موصوفة.

لا تضع الزيوت العطرية مباشرة على بشرتك، استخدم دائمًا زيتًا ناقلًا لتخفيف الزيوت. تذكر أن تقوم باختباره أولا على الجلد قبل استخدام الزيوت الأساسية، نظرًا لأن الزيوت الأساسية من الحمضيات قد تجعل بشرتك أكثر حساسية للشمس، يجب تجنب هذه الزيوت إذا كنت ستتعرض لأشعة الشمس.

تشمل الآثار الجانبية لاستخدام الزيوت الأساسية ما يلي: