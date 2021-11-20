شكرا لقرائتكم خبر عن قلة التواصل مع الأطفال الرضع قبل عمر السنة قد يكون علامة على التوحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن أن قلة التواصل مع الأطفال الرضع قبل عيد ميلادهم الأول قد يكون علامة على مرض التوحد، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس"، ووجد الباحثون أن الأطفال الذين تم تشخيصهم لاحقًا بالتوحد كان لديهم انخفاضًا في التواصل مع الآخرين في السنة الأولى من العمر.





ويكون التواصل الاجتماعي عند الأطفال موجود منذ الولادة، حيث يفضل الأطفال حديثو الولادة النظر إلى الوجوه وفى عمر 9-12 شهرًا، يطور الأطفال مهارات تواصل اجتماعي أخرى مثل استخدام نظرة العين وتعبيرات الوجه والإيماءات والأصوات.

الاختلافات في التواصل الاجتماعي هي سمة مميزة لاضطراب طيف التوحد (ASD).

وقالت الدراسة، التي نشرت في مجلة تنمية الطفل الأمريكية من قبل باحثين في جامعة ساوث كارولينا وكلية الطب بجامعة إيموري وجامعة ولاية فلوريدا، إن اختلافات التواصل الاجتماعي الملحوظة للرضع المصابين بالتوحد تتكشف بحلول 9 أشهر.

وقالت جيسيكا برادشو، الأستاذة المساعدة في علم النفس بجامعة ساوث كارولينا: "عادةً ما يكون الكلام هو الشاغل الأول لآباء الأطفال المصابين بالتوحد، ولكن هناك مشهد غني من أشكال الاتصال الأخرى التي تتطور بسرعة في السنة الأولى من الحياة، مثل الإيماءات والأصوات".

أجريت الدراسة بين عامي 2012 و2016 وشملت 124 رضيعًا ممن لديهم احتمال عائلي مرتفع أو منخفض للإصابة باضطراب طيف التوحد وتم تشخيص المشاركين في هذه الدراسة إما بالتوحد أو تم تأكيد تطورهم بشكل طبيعي في 24 شهرًا.

خضع المشاركون لتقييم مبكر للتواصل الاجتماعي في 9 و 12 شهرًا بقياس ما يلي:

-المهارات الاجتماعية: العاطفة ونظرة العين والتواصل والإيماءات

-مهارات الكلام: الأصوات

-المهارات الرمزية: الفهم واستخدام الأشياء

في 24 شهرًا، تم تقييم المشاركين من أجل تشخيص التوحد باستخدام أدوات التشخيص القياسية الذهبية. إذا لم يظهر الطفل أعراض التوحد أثناء التقييم وإذا لم تشير الدرجات التنموية إلى تأخر اللغة أو النمو ، فقد اعتُبر أنه يتطور بشكل طبيعي.

قالت أبيجيل ديلهانتي ، الأستاذة ومديرة البرامج في عيادة اضطرابات اللغة والتوحد في جامعة دوكين: "تظهر النتائج أن إدراك التغييرات في التواصل الاجتماعي بين 9-12 شهرًا يمكن أن يكون هاماً لاكتشاف التوحد مبكرا".

توضح هذه الدراسة أن الأطفال الذين سيتم تشخيصهم لاحقًا بالتوحد يظهرون بالفعل مهارات اجتماعية ومهارات التحدث المبكرة أقل بكثير من أقرانهم الذين يطورون عادة في عمر 9 أشهر.

بعد ثلاثة أشهر فقط ، في عمر 12 شهرًا ، كان أداء الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد أقل في جميع مقاييس التواصل قبل اللغوي تقريبًا.

علاوة على ذلك ، ظهرت ثلاثة أنماط فريدة لتنمية التواصل الاجتماعي للأطفال المصابين بالتوحد.

أولاً ، لوحظ أن التواصل بنظرة العين وتعبيرات الوجه والأصوات كان "منخفضًا باستمرار" من 9 إلى 12 شهرًا.

ثانيًا، الاستخدام الرمزي للأشياء (مثل الإبداع مع الألعاب) ، على الرغم من تشابهه عبر المجموعات عند 9 أشهر، إلا أنه تأخر في مجموعة التوحد عند 12 شهرًا.