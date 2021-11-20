شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: متغير دلتا يزيد من خطر ولادة جنين ميت.. والحل تطعيم الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية "CDC" تقريرين جديدين يسلطان الضوء على مخاطر متغير دلتا لفيروس كورونا على الحوامل والأجنة أو الأطفال، حيث أكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن فقدان الحمل أو الإجهاض عامل خطر للنساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا، وخاصة في ظل انتشار متغير دلتا، بحسب ما نشرت جريدة "واشنطن بوست".





وقد فحص أحد التقارير الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا أثناء الحمل في ولاية ميسيسيبي الأمريكية بين بداية مارس 2020 وأوائل أكتوبر 2021.

خلال فترة الـ19 شهرًا تم الإبلاغ عن 1.637 إصابة بفيروس كورونا أثناء الحمل مع 15 حالة وفاة مرتبطة بكورونا.

ومن بين هؤلاء، حدثت ست حالات قبل سيطرة متغير دلتا، وهو ما يمثل خمس وفيات لكل 1000 إصابة.

بمجرد أن أصبحت سلالة دلتا هي السائدة، ارتفعت هذه الأرقام ، مما أدى إلى تسع وفيات إجمالية ، أو 25 حالة وفاة لكل 1000 إصابة.

وبحسب التقرير، كانت 14 امرأة منهن يعانين من ظروف صحية أساسية، ولم يتم تطعيم أي منهن بشكل كامل.

قالت دينيس جاميسون، رئيسة أمراض النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة إيموري: "يسلط هذا الضوء على أهمية التطعيم خاصة للنساء الحوامل".

توفيت ثلاث من النساء أثناء الحمل، مما أدى إلى إجهاض في 9 أسابيع ومات اثنا عشر بعد ولادة حية.

يركز التقرير الثاني على المواليد الموتى- وهو حدث نادر في العادة ارتبط ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا منذ أن أصبحت سلالة دلتا سائدة.

وأظهر التقرير، الذي فحص 1،249،634 ولادة بين مارس 2020 وسبتمبر 2021 ، أن خطر ولادة جنين ميت زاد بنحو مرة ونصف بالنسبة للنساء المصابات بكورونا قبل متغير دلتا. وبمجرد أن زادت حالات دلتا ، زاد خطر ولادة الأجنة الميتة إلى أربعة أضعاف.

يؤكد مؤلفو التقارير على أهمية التدابير الوقائية بما في ذلك التطعيم ، الذي يوصي به مركز السيطرة على الأمراض للنساء الحوامل.

يتم تلقيح حوالي 30 %فقط من الحوامل الأمريكيات، وهو معدل أقل بكثير من السكان ككل.

في سبتمبر، عندما اجتاح متغير الدلتا، مما تسبب في عدد كبير من الوفيات بين المرضى الحوامل، أصدر مركز السيطرة على الأمراض (CDC) نصيحة تحث الحوامل على الحصول على التطعيم لأنهم الأكثر عرضة لخطر مضاعفات كورونا".