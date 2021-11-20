نقص هذا الفيتامين في الجسم يسبب جلطة دماغية

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

وجد الباحثون في جامعة جونز هوبكنز أن انخفاض مستويات “فيتامين د” يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، حسب صحيفة “إكسبرس”.

كما لاحظ الخبراء، فإن هذا المركب العضوي ضروري لعمل العديد من الأنظمة الرئيسية في جسم الإنسان – من المناعة إلى التمثيل الغذائي للعظام.

ويرتبط “فيتامين د” أيضًا بصحة القلب والأوعية الدموية: حيث يؤدي نقصه إلى مضاعفة خطر حدوث اضطراب حاد في إمدادات الدم إلى الدماغ، وفقًا للمقال.

يتكون هذا المكون في بشرة الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية، لذلك لوحظ نقصه في المملكة المتحدة والبلدان المماثلة، حيث يوجد القليل من ضوء الشمس. وقال الأطباء إنه في أشهر الشتاء، يمكن الحصول على المادة المفيدة عن طريق تناول الأسماك الدهنية والبيض وكبد البقر واللبن.

ونقص فيتامين د هي حالة شائعة جدًّا في أواسط البالغين والأطفال على حدٍّ سواء، ينبع الأمر كما يبدو من نقص التعرّض للشمس والاستعمال الكبير للمستحضرات الواقية من الشمس في السنوات الأخيرة عقب زيادة الوعي للمخاطر الصحّيّة المقترنة بالتعرّض المتزايد للشمس كارتفاع احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

أما في حال فائض فيتامين د فهو حالة شديدة النّدرة، بحيث يتطلّب استهلاك كمّيّات كبيرة من فيتامين د منه للوصول لحد الفائض، والذي قد يسبّب الأعراض الآتية:

ارتفاع ضغط الدم.

الضعف.

ارتفاع نسبة الكالسيوم في الدم.

نشوء حصى في الكلى.

انخفاض القدرة على التركيز.

تجدر الإشارة أن فحص فيتامين د يفحص في الواقع مستوى أحد منتجاته وهو 25 – هيدروكسي – فيتامين د (D25 – OH – Vitamin D).