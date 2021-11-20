شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 5 مكملات للطاقة ..هتمدك بالنشاط والحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدراسات أن النوم الصحى ضروري لإعادة تشغيل أجسامنا لاستعادة نفسها، فعندما ننام ليلاً، تتم معالجة الوظائف البيولوجية، مثل إصلاح العضلات، وإفراز الهرمونات الأساسية، ونمو الأنسجة، فإن النوم أمر حيوي، ولكن معظمنا لا يحصل على الوقت المحدد 7-9 ساعات من النوم الموصى بها كل ليلة عندما يحدث ذلك ، يمكنك اللجوء إلى الاستحمام البارد والكافيين وحتى مكملات الطاقة، إليك بعض الفيتامينات أفضل مكملات الطاقة التي قد تساعد في إضافة بعض النشاط إلى خطوتك، بحسب ما نشره موقع " itsamazonprime".

1. فيتامين ب 12

غالبًا ما يتم ذكر فيتامين ب 12 على أنه فيتامين للطاقة، ولكنه يشارك في أكثر من ذلك بكثير، فهو يساعد على تكوين الحمض النووي، ويحافظ على صحة خلايا الدم والأعصاب، ويمنع نوعًا معينًا من فقر الدم الذي يمكن أن يجعلك تشعر بالضعف والتعب، تشمل العلامات الشائعة لنقص فيتامين ب 12 الإرهاق والضعف وفقدان الوزن وفقر الدم والاكتئاب والارتباك وضعف الذاكرة.

2. الكرياتين

الكرياتين هو حمض أميني موجود في الجسم، يمكن العثور عليه في الدماغ والعضلات وغالبًا ما تستخدم لتحسين أداء التمرين، يوجد في أطعمة مثل المأكولات البحرية واللحوم الحمراء ويتم صنعه أيضًا في المختبر، بينما ينتج جسمك بعض الكرياتين ، فإنه متوفر من المنتجات والمكملات الحيوانية، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية، فإنه فقط عندما تتناول كميات أكبر من الكرياتين من المكملات الغذائية ، ستشهد تحسنًا في الأداء في التمارين عالية الكثافة.

3. عصير البنجر

يعتبر البنجر من المصادر الممتازة للنترات، والتي قد تحسن الأداء الرياضي حيث يقوم الجسم بتحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى توسيع الأوعية الدموية وقد يؤدي إلى زيادة تدفق الدم، وتسريع إزالة الفضلات ، مما قد يؤدي إلى إجهاد العضلات، ارتبط البنجر بتحسين الأداء والقدرة على التحمل في التمارين الهوائية مثل الجري وركوب الدراجات والتجديف. قد يكون قادرًا على مساعدتنا في عيش حياة أكثر نشاطًا.

4. الكافيين

الكافيين منشط شائع قد يحسن القدرة على التحمل والقوة ومن المرجح أن يساعد في أنشطة التحمل مثل الجري في سباقات الماراثون، ولكن إذا تناولت يومًا كوبًا من القهوة ، فأنت تعلم أنه سيعطيك دفعة كبيرة لطاقتك.

تكمن الحيلة في تناول الكافيين في عدم الإفراط في تناوله حيث يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية مثل، العصبية والإسهال والدوار وارتفاع ضغط الدم ومشاكل النوم وعدم انتظام ضربات القلب والنوبات والقيء.

5. البروتين

قد لا يبدو الأمر واضحًا، ولكن يمكنك الشعور بالتعب إذا لم تحصل على ما يكفي من البروتين، يمكن أن يساعد البروتين في تغذية جسمك، وعلى عكس الكربوهيدرات، فإنه يستغرق وقتًا أطول للتحلل، لذا فهو مصدر طاقة يدوم لفترة أطول، تعتبر المنتجات الغذائية مثل الأسماك واللحوم الحمراء الخالية من الدهن والدواجن والبازلاء والتوفو ومنتجات الألبان مثل الحليب واللبن والبيض والزبادي والجبن كلها مصادر بروتينية رائعة.