فوائد غير متوقعة للفلفل الأحمر الحار

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 11:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

يساعد الفلفل الأحمر في تحسين الدورة الدموية ويمنع أمراض القلب، بالإضافة إلى أنه يعتب رمصدر للعديد من الفيتامينات.

قالت ناديجدا تسابكينا الطبيبة المختصة في مجال التغذية، إن الفلفل الأحمر الحار يحتوي على عدد من الخصائص المفيدة، لكن يجب على بعض الناس توخي الحذر الشديد عند استخدامه.

وأضافت الخبيرة: “عندما نتحدث عن فوائد الفلفل الحار، فإننا نتحدث بشكل أساسي عن الفيتامينات التي يحتويها: فيتامينات А، B، С التي تساعد في تسريع الدورة الدموية، وهو ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ويعيد عمل القلب والأوعية الدموية إلى طبيعته”.

وتابعت تسابكينا القول: “تؤثر المواد الموجودة في الفلفل أيضا على الأغشية المخاطية، مما يساعد على تقوية الأوعية الدموية. ومن خلال توسيع الأوعية الدموية، فإنه يساعد في تنظيم الضغط الدموي، ويخفضه. كما أن مواد مثل الكابسيسينويد، التي تعطي الطعم الحار، تؤثر على البكتيريا وتقتلها ولذلك تعتبر كعامل مضاد للميكروبات”.

وفي ذات الوقت، حذرت الخبيرة من أنه يجب على الذين يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي، توخي الحذر الشديد عند تعاطي الفلفل الحار، الذي عند تأثيره على الأغشية المخاطية، يمكن أن يتسبب في تهيجها، لذلك لا ينصح بتناول الفلفل الأحمر خلال تفاقم القرحة (في المعدة، والأمعاء، والاثني عشر)، وخلال عدم انتظام ضربات القلب، وانخفاض ضغط الدم.

ظهر الفلفل الحار في المكسيك، وانتشر في أوروبا وآسيا في القرن السادس عشر، وانتشرت العديد من أصناف الفلفل الحار في جميع أنحاء العالم، وتستخدم في كل من الطعام والطب التقليدي.