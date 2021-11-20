بيروت - نادين محمد - ترتبط زيادة الوزن بنمط الحياة غير الصحي، بالإضافة إلى تناول كمية كبيرة من الطعام المصنّع كالوجبات السريعة الغنية بالدهون والسكريات المصنعة. ومن الممكن ألاّ تحرقي كمية كافية من السعرات الحرارية تتناسب مع كمية السعرات الحرارية التي تستهلكيها عن طريق الطعام، ولذلك فإنَّك تكوني معرضة لـ زيادة الوزن والسمنة. فيما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على افضل مشروبات تخسيس الوزن في حصاد 2021 ، للمحافظة على وزنك ورشاقتك.

تخسيس الوزن باستخدام ورق الغار والقرفة

تعرفين أن لأوراق الغار الكثير من الفوائد الصحية وأنتِ عادة ما تضيفينها إلى أطباقك المختلفة. لكنك ربما لا تعلمين أنها قد تساعدك أيضاً على خسارة تلك الكيلوغرامات الزائدة التي تزعجك. والآن، ما الذي قد يحدث في حال أضفت إليها خلاصة القرفة؟ لا شكّ في أنّك ستحصلين على مفعول مضاعف. إذاً، سارعي إلى تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة... مرة يومياً وستحققين النتيجة التي تريدين!

نعم، هذا صحيح، يعتبر شاي القرفة و أوراق الغار أحد تلك المفاتيح التي يمكنك استخدامها من أجل خسارة وزنك الزائد. بالفعل، فهذان المكونان المهمان والطبيعيان يساهمان في تعزيز عمل جهازك الهضمي. أما الخبر السار فهو أنه يمكنك تحضير هذه الخلاصة بطريقة سهلة جداً.

لا يتعين عليك القيام بخطوات معقدة من أجل تحضير خلاصة أوراق الغار والقرفة التي تساعدك على خسارة الوزن. فلكي تحصلي عليها، ننصحك بأن تطبقي هذه التعليمات:

قومي بغلي ليتر من الماء بعد أن تضيفي إليه بضعة أعواد من القرفة وأوراق من الغار.

دعي المزيج يغلي لمدة 15 دقيقة ثم انزعيه عن النار واتركيه يبرد.

صفي المزيج واشربي كوباً من الخلاصة يومياً قبل تناولك طعام الفطور.

إعلمي أنّ هذه العادة تمكنك من خسارة الوزن خلال وقت قصير، الأمر الذي يعود إلى خصائص النبتتين المكونتين لهذا الشاي.

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قهوة لرفع المناعة وتخسيس الوزن تعرفي كيف تحضرينها!

اكتسب مزيج الكركم والقهوة شعبية بسبب مزيجها الفريد وفوائدها الصحية المذهلة .. إليك أبرز فوائد مزيج القهوة والكركم لصحتك .

يقلل من الإجهاد التأكسدي

يحتوي الكركم على كوركومينويد رئيسي يسمى الكركمين، وأكثر من 100 مكون حيوي بخصائص قوية مضادة للأكسدة. من ناحية أخرى، من المعروف أيضاً أن القهوة لها قدرة قوية على مضادات الأكسدة. معاً، قد يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق تقليل الجذور الحرة في الجسم ومنع الأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري والسرطان.

يساعد في تخسيس الوزن

الكركم له تأثير خفض مؤشر كتلة الجسم بسبب وجود مادة البوليفينول النشطة بيولوجياً. تدعم القهوة أيضاً إنقاص الوزن عن طريق تثبيط هرمون اللبتين، وهو هرمون إشارات للخلايا يساعد على تنظيم الشهية. يمكن أن تكون قهوة الكركم أفضل مشروب لفقدان الوزن لجميع الأعمار.

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رجيم الماء الفاتر والموز لتخسيس الوزن في 14 يوم فقط!

ابتكرت رجيم الماء الفاتر صيدلانية يابانية تُدعى سوميكو بالتعاون مع زوجها هيتوشي. وقد قاما بتجربته وخسرا نتيجة لذلك 10 كيلوغرامات زائدة في مدة لا تزيد على 14 يوماً. أما القاعدة الأساسية لهذه الحمية فهي أن تستهلكي الموز في الصباح أو نوعاً آخر بديلاً من الفواكه وأن تشربي الماء الفاتر على امتداد النهار. والنتيجة ستكون مذهلة: قوام رشيق وجسم خال من السموم والبقايا الضارة.

إخسري 10 كيلوغرامات

لتتمكّني من تحقيق هذا الهدف ولتطبقي رجيم الماء الفاتر والموز بطريقة فعالة ومفيدة، ليس عليك سوى أن تتبعي هذه النصائح المهمة:

تناولي طعامك بشكل اعتيادي خلال وجبتي الغداء والعشاء. لكن إفعلي ذلك بكميات معتدلة جداً ولا تستهلكي أيّ نوع من المأكولات بعد حلول الساعة السادسة مساءً.

تجنبي تناول الأطعمة المقلية والأطباق الجاهزة والمأكولات والأصناف الغنية بالسكّر والمنكهات الصناعية، إضافة إلى المشروبات الغازية والدقيق الأبيض.

إشربي الماء الفاتر بجرعات صغيرة على امتداد النهار. فقد لا يعجبك طعمها لكن من الضروري أن تفعلي ذلك.

يمكنك أن تأكلي كتحلية قطعاً من البسكويت الجاف الذي يحتوي على كمية قليلة جداً من أو القليل من الشوكولاته. أما أفضل الخيارات فهو أن تكتفي ببضع قطع من الفواكه الطازجة.

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فوائد الكمون في تخسيس الوزن وحرق الدهون

للكمون العديد من الفوائد الصحية. فهو يعزز جهاز المناعة وهو مضاد طبيعي للآلام، ومقاوم للعدوى. والكمون له فوائد لتخفيف الوزن فهو يرفع عملية الأيض ويساعد على حرق الدهون بسرعة. وهو قاطع شهية طبيعي يمكنه أن يكون بديلاً لكل المكملات الغذائية التي تكثر في الصيدليات. تعرفي الى فوائد الكمون في انقاص الوزن.

في الواقع، حسب تجربة مع مجموعة من 40 امرأة اتبعن الحمية الغذائية الطبيعية، دون أي تغيير، وجد أن استهلاك الكمون أثر على صحتهن بشكل عام. كيف؟ واظبت النساء على استهلاك 3 غرامات من الكمون المطحون الممزوج باللبن يومياً. وقورنت بتجربة مع مجموعة أخرى من النساء لم يستخدمن الكمون.

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