شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. تعرف على أفضل الأطعمة النباتية الغنية بأحماض أوميجا 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الفاكهة إلى الخضار والمأكولات البحرية، من المهم تضمين العناصر الغذائية الصحية الجيدة في نظامنا الغذائي، ومن المؤكد أن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أحد هذه العناصر الغذائية الممتازة للأجزاء الحيوية من الجسم، بما في ذلك الدماغ والقلب والجهاز التناسلي، إذا تم تناولها بانتظام، يمكن أن تضيف سنوات إلى حياتك وتؤخر الشيخوخة أيضًا، لأنها تفيد صحة الجسم على المستوى الخلوي، وتعالج التهابات الجسم، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

توصي الإرشادات الغذائية بأن يهدف كل فرد إلى الحصول على حوالي 1.2 جرام إلى 1.8 جرام من محتوى الأحماض الدهنية أوميجا 3 يوميًا، ويُنصح الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية معينة باختيار جرعات أعلى لتناسب احتياجاتهم، وبينما يُطلب من الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في كثير من الأحيان الاعتماد على المكملات الغذائية فقط، فمن المفاهيم الخاطئة أيضًا أن أوميجا 3 موجود فقط في الأسماك الدهنية وبعض أشكال المأكولات البحرية الأخرى، مما يجعل النباتيين يتناولون المكملات الغذائية فقط للحصول على الجرعة الموصى بها.

هناك العديد من المصادر الجيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن العثور عليها في الأطعمة النباتية والخضروات، ويمكن تجربتها بالنسبة للأشخاص النباتيين الذين لا يرغبون في استهلاك الدهون الحيوانية أو الدواجن أو المأكولات البحرية بأي شكل من الأشكال، وفي حين أنه يمكن أن تكون هناك بعض الاختلافات في الكميات، إلا أن هناك أفضل 5 مصادر نباتية لأحماض أوميجا 3.



بذور الشيا

بذور الشيا

تعد بذور الشيا واحدة من أكثر البذور شهرة ولها فوائد رائعة، على الرغم من أنه غالبًا ما يوصف بأنه عنصر غذائي ممتاز لخفض الوزن وصحي للقلب، إلا أنه يمثل أيضًا مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية النباتية، ويمكن إضافتها إلى الكثير من الأطعمة، بما في ذلك دقيق الشوفان، ويمكن تناولها مع المكسرات والبذور الأخرى، حيث يمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي للفرد والحصول على فوائد صحية جيدة.

بعض البذور الأخرى التي تحتوي أيضًا على كمية جيدة من أوميجا 3 تشمل بذور القنب وبذور الكتان.

عين الجمل "الجوز"

من المعروف أن الجوز غذاء صحي للمخ والقلب، وهو أيضًا مصدر ممتاز وغني بأحماض أوميجا 3، ونظرًا لوجود طرق متعددة للاستمتاع بها، تأكد من استخدامها بكثرة للحصول على فوائد صحية أفضل، ينصح بعض الناس أيضًا بنقع الجوز فهو أيضًا يحقق أقصى فائدة.

الفاصوليا

الفاصوليا هي واحدة من أكثر أشكال البقوليات شيوعًا وتستهلك كمصدر غذائي أساسي على مستوى العالم، وفي الواقع هي غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3، ويمكن إضافة حوالي نصف كوب من الفاصوليا إلى نظامك الغذائي اليومي للحصول على الجرعة الموصى بها من أحماض أوميجا 3.

الخضروات الصليبية

الخضروات الصليبية ليست فقط مصدرًا ممتازًا لفيتامين K، ولكن تحتوى على أحماض أوميجا 3، بصرف النظر عن الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين سي والفوسفور والألياف، أوضحت الدراسات أن إضافة الخضروات الصليبية إلى نظامك الغذائى على أساس منتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 16٪ بين الأفراد الأصحاء.