شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات الألبان قليلة الدسم ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Journal أن منتجات الألبان كاملة الدسم قد تزيد من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري لدى مرضى السكري بالفعل.

ولكن على الجانب الآخر من الدراسة، فإن استهلاك منتجات الألبان قليلة الدسم بمقدار نصف حصة يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

ووفقا لتقرير منشور موقع "healthline"، تابع الباحثون 639 مشاركًا بنسبة متساوية من الرجال والنساء الذين كانوا بالفعل معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري، وقاموا بعد ذلك بفحص عدد مرضى ما قبل السكري الذين أصيبوا بالسكري من النوع الثاني بعد 9 سنوات من بدء التجربة.

قارن مؤلفو الدراسة نتائج أولئك الذين قللوا من استهلاكهم الإجمالي لمنتجات الألبان وأولئك الذين ظل تناولهم لمنتجات الألبان ثابتًا، بعد تحليل شامل، وجدوا أن أولئك الذين قللوا من استهلاكهم الإجمالي لمنتجات الألبان بأكثر من نصف حصة في اليوم لديهم فرصة أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بأولئك الذين حافظوا على استهلاكهم لمنتجات الألبان ثابتة.

كان المشاركون الذين زادوا من استهلاك الحليب والزبادي قليل الدسم معرضين لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 43% أقل من أولئك الذين ظل استهلاكهم دون تغيير.

ووجدوا أيضًا أن زيادة استهلاك الزبادي قليل الدسم وانخفاض استهلاك الزبادي كامل الدسم أدى إلى انخفاض بنسبة 27% في خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

اكتشف الباحثون أيضًا أن استبدال الحليب قليل الدسم بالجبن العادي (كامل الدسم) زاد من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 66٪، عندما تم استبدال هذا الجبن بالزبادي قليل الدسم، زادت المخاطر بنسبة 47 %.