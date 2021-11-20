شكرا لقرائتكم خبر عن هيخسسك وينظم الكولسترول.. تعرف على فوائد تناول الشوفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسم الإنسان إلى الكربوهيدرات المعقدة ليعمل بشكل جيد وطبيعي، وتعد الحبوب مصدر جيد لها، ومن أصح أنواع الحبوب هي الكاملة الغنية بالألياف، مثل الشوفان، وتشير الدراسات إلى أن تناول دقيق الشوفان يعزز تناول الألياف ويوفر العديد من الفوائد لأنه غني بالحديد والنحاس والمغنسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين ب، وهذا ما سنتعرف عليه خلال الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع "facty".

- الشوفان غني بالألياف

يوصي خبراء التغذية بأن تأكل النساء 21 إلى 25 جرامًا من الألياف يوميًا، ويجب أن يتناول الرجال كمية أكبر من 30 إلى 38 جرامًا في اليوم، وعند اتباع هذه النسب فأنت تحمي نفسك من الإصابة بالسمنة والسكر وأمراض القلب.

- يساعد على تنظيم الكولسترول

يحتوي الشوفان على نوع قابل للذوبان من الألياف الغذائية، وهو بيتا جلوكان، والذي يلعب دورًا مفيدًا في مقاومة الأنسولين، ويحد من ارتفاع ضغط الدم والمستويات غير الطبيعية من الكولسترول والدهون في الدم.

- يزيد من شعورك بالشبع

يعمل الشوفان علي الشعور بالشبع وتقليل الشهية وهذا الأمر يساهم في التخلص من الوزن الزائد، وذلك يرجع إلي غناه بنسبة عالية من الألياف.

- يحسن صحة الأمعاء

الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف والتي تحتوي على الشوفان تمنع الإصابة بالإمساك وعدم انتظام الأمعاء وتجعل من السهل إخراج البراز، وتعتبر الألياف الموجودة في الحبوب مثل القمح ونخالة الشوفان أكثر فعالية من الألياف الموجودة في الفاكهة والخضروات، وتزيد ألياف الشوفان أيضًا من تنوع جراثيم الأمعاء، والتي يمكن أن تحسن مجموعة واسعة من مشاكل الجهاز الهضمي من الإسهال إلى متلازمة القولون العصبي.