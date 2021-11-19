شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند التعرض لنقص البروتين؟.. الأنيميا وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، وعند التعرض لنقص نسبته فى الجسم يزداد فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع " thehealthy".

- زيادة الوزن

إذا كانت ترغب في تناول الطعام بشكل مستمر ولا تشعر بالشبع فيجب عليك قياس نسبة البروتين في الجسم، لأن هذا الأمر يعد مؤشر علي نقص نسبته، ويزداد فرص التعرض لزيادة الوزن، فعندما تتناول كمية كافية من البروتين، ستشعر بالشبع لفترة أطول ولن تعاني من تقلبات مزاجية.

- فقدان العضلات

اتباع نظام غذائي منخفض البروتين يؤدي إلى فقدان العضلات، والسبب أن البروتين يساهم بشكل كبير في تقوية العضلات.

- ضعف في التركيز

ينخفض ​​تركيزك عندما لا تأخذ الحصة الكافية من البروتين ، فتشكل البروتينات تنظيم الهرمونات والإنزيمات التي تسمح للمخ بالنشاط والتركيز.

- عدم قدرة الجسم علي التئام الجروح

البروتين يساعد في نمو الأنسجة وإصلاحها إلى جانب المغذيات الدقيقة ومضادات الأكسدة والفيتامينات المختلفة، وتضيف أن البروتين مهم بشكل خاص للأكسجين وتدفق الدم للشفاء وإصلاح الجلد.

- تصاب بالأنيميا

فقر الدم يصاب الشخص به في حالة عدم احتواء الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.