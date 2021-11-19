شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند فقدان الوزن بسرعة؟.. حصوات المرارة وفقدان الأنسجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن ليس مجرد نزهة، في حين أن الكثير قد يكون لديهم طموح عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكن للأسف، قد لا تساعدك الأنظمة الغذائية على تحقيق هدفك بسرعة كبيرة أو فقدان الون بشكل مستدام، ومن المرجح أن تكتسب الوزن المفقود في الأشهر المقبلة، هذا لأن الطريقة الأكثر فعالية لفقدان الوزن والحفاظ عليه هي فقدانه تدريجيًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

حتى أكثر خطط فقدان الوزن فاعلية تستغرق وقتًا لإظهار نتائج واضحة، في الواقع، يميل فقدان الوزن إلى الاستقرار بعد فترة وقد تحتاج إلى إجراء المزيد من التغييرات لتحقيق النتائج المطلوبة.

ما مقدار الوزن الذي يجب أن تخسره في أسبوع؟

وفقًا لدراسة أجرتها هيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS"، فمن الصحي أن تفقد 0.5 إلى 1 كيلو من الوزن أسبوعيًا، أي شيء أكثر من ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة مثل حصوات المرارة والتعب والإرهاق.

لفقدان الوزن بسرعة، تحتاج إلى بذل جهد إضافي في نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية، كما يجب الحفاظ على هذه المجهود كأسلوب حياة دائم.

يحتوى 0.45 كيلو من الدهون على 3500 سعرة حرارية، لذلك من أجل إنقاص نصف كيلو من الوزن في أسبوع، يجب أن تحرق 500 سعرة حرارية أكثر مما تتناوله يوميًا.

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن السريع إلى فقدان الأنسجة، فقد لا تفقد الدهون، ولكن تفقد الوزن المائي والأنسجة الخالية من الدهون، وبالتالي، من الأفضل خفض 500 سعر حراري من نظامك الغذائي اليومي وزيادة نشاطك البدني.

رحلة إنقاص الوزن الصحي

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن فقدان 5 إلى 10% من إجمالي وزن الجسم سيؤدي إلى نتائج إيجابية، مثل تحسين ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والكوليسترول، عليك غرس العادات الصحية بشكل ظاهر لرؤية نتائج جيدة مثل تناول الأطعمة الصحية والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة وغيرها.