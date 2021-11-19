شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من العدوى في دورات المياه العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط استخدام دورات المياه العامة بمخاطر صحية؛ فبعض المزاعم ذات مصداقية والبعض الآخر ليس أكثر من مجرد "أساطير".

قد لا تقضي الكثير من الوقت في الأماكن العامة كما فعلت في فترة ما قبل الجائحة، ولكن في بعض الأحيان يكون استخدام دورة المياه العامة أمرًا ضروريًا، إذن ما الذي يمكنك فعله لتجنب الفيروسات والبكتيريا الضارة عندما تذهب

ووفقًا لقرير موقع "health"، نلقي نظرة فاحصة على نوع العدوى والفيروسات التي يمكن أن تصاب بها من الحمامات العامة، والأهم من ذلك، ما يمكنك القيام به لحماية نفسك.

الحماية من الجراثيم في الحمامات العامة

نظرًا لكونها مناطق مزدحمة للغاية، فليس من المستغرب أن نسمع أن استخدام الحمامات العامة يعني التعرض للجراثيم، ووفقًا للخبراء، هناك عدد من البكتيريا والفيروسات التي يمكن أن تنتظر في المراحيض العامة - بما في ذلك المكورات العقدية والإشريكية القولونية والسالمونيلا وحمى التيفوئيد والتهاب الكبد الوبائي أ.

يعتبر الحوض أرضًا خصبة لتكاثر البكتيريا حيث إنه رطب بشكل طبيعي لفترات طويلة من الزمن. تجنب لمس الجزء الداخلي من الحوض وستتعرض لخطر ضئيل أو معدوم للتلوث، تشمل المناطق الأخرى التي تتلقى اتصالًا متكررًا، مما يعني أنها تنطوي على مخاطر عالية - مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب والصنابير والموزعات ومقاعد المرحاض.

هل يمكنني التقاط الأمراض من مقاعد المرحاض؟

إذا سبق لك استخدام مرحاض عام كان في حاجة إلى تنظيف شامل، فمن المحتمل أنك كنت أكثر قلقًا بشأن نظافة مقعد المرحاض، ومع ذلك، إذا كنت تستخدم غطاء مقعد المرحاض، أو غطت المقعد بمنديل المرحاض، فلن يوفر لك أكثر من راحة، ولكن الحقيقة هي أن مقاعد المرحاض ليست وسيلة لنقل أي عوامل معدية.

"كان يُعتقد في السابق أن مقاعد المرحاض وسيلة لنقل العدوى المعدية المعوية ، ولكن تم دحض هذه الفكرة منذ ذلك الحين في البحث."

يمكن الحد من انتشار الجراثيم داخل بيئة محمولة جواً بسهولة عن طريق إغلاق غطاء مقعد المرحاض عند التنظيف ، ومع ذلك ينسى الكثير منا القيام بذلك بشكل منتظم.

3 خطوات لحماية نفسك من الجراثيم في الحمامات العامة

بعض النصائح قد ترغب في وضعها في الاعتبار، سواء كنت تستخدم الحمام بشكل منتظم أو كنت مسؤولاً عن صيانته.

ممارسة النظافة الجيدة لليدين

يعد غسل أيدينا بعد استخدام المرحاض أهم جانب في حماية أنفسنا من الجراثيم في الحمامات العامة، تنص مراكز السيطرة على الأمراض CDC على أنه يجب علينا غسل أيدينا بالماء الجاري لمدة 20 ثانية ثم تجفيفها جيدًا بعد كل زيارة لتجنب الإصابة بالمرض أو نشر الجراثيم للآخرين، من خلال القيام بذلك، من غير المحتمل نسبيًا أن تصاب بمرض في الحمام بشرط أن تمارس نظافة يديك بشكل جيد.

جفف يديك بمنشفة ورقية

عندما تنتهي من غسل يديك، جففهما بمنشفة ورقية أو منديل، بدلاً من مجفف الهواء، تعمل المجففات الكهربائية على تطاير الجسيمات الفيروسية والبكتيريا في الهواء لمسافة تصل إلى 15 قدمًا".

غط يديك حتى لا تلمس الأسطح مباشرة

يتطلب استخدام دورة المياه العامة لمس الكثير من الأسطح التي يحتمل أن تكون ملوثة بالجراثيم ، من مقابض الأبواب إلى الصنابير إلى أبواب الأكشاك إلى موزعات ورق التواليت. لتتجنب التقاط البكتيريا والجزيئات الفيروسية ، سلح نفسك بالمناديل والمناديل المبللة ، لذلك سيكون لديك دائمًا شيء ما يغطي يدك به ولن تلمس هذه الأسطح مباشرة. (احملها في حقيبتك ، بحيث تكون مغطى حتى لو لم يكن للحمام مخبأ خاص به.)