شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لإجراء تحليل السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند تشخيص مرض السكري لأول مرة، يسمع الكثير من الناس عبارة اختبار جلوكوز الدم لأول مرة، ولكن هل تعرف متى يجب عليك اختبار نسبة السكر في الدم، وكم مرة يجب عليك القيام بذلك.

متى يجب علي اختبار الجلوكوز في الدم؟

وفقًا لتقرير موقع "diabetes"، يعتمد عدد مرات الاختبار جزئيًا على نوع مرض السكري ونظام علاج مرض السكري لديك، من المحتمل أن تكون طريقة استجابة الجسم للوجبات مشكلة لجميع مرضى السكري، حيثما أمكن، يُنصح بإجراء اختبار قبل وبعد وجبات معينة لمعرفة مدى استجابة مستويات السكر لديك.

إذا كان الدواء الخاص بك قد يسبب نقص السكر في الدم، يجب عليك إجراء الاختبار قبل القيام بمهام قد يشكل نقص السكر فيها خطراً عليك أو على الآخرين، مثل:

قبل القيادة

القيام بنشاط شاق مثل استخدام أدوات تعمل بالطاقة

اتباع حمية معينة

قد لا يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يعالجون عن طريق النظام الغذائي أو الأدوية عن طريق الفم أو عن طريق الحقن مرة أو مرتين يوميًا (مثل Byetta و Victoza) إلى الاختبار كل يوم أيضًا، ولكن يُنصح بإجراء الاختبار قبل وبعد وجبات معينة وخاصة إذا كانت مستوياتهم تعمل في الخارج من نطاقات مستوى السكر في الدم الموصى بها.

الأنسولين طويل المفعول واختبار نسبة السكر

قد لا يحتاج الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين طويل المفعول وحده إلى الاختبار كل يوم ، ولكن يُنصح بإجراء الاختبار على أساس منتظم إلى حد ما للتأكد من أن نسبة السكر في الدم لا تزحف كثيرًا أو منخفضة في أوقات مختلفة من اليوم أو بعد وجبات وأنشطة معينة.

الأنسولين قصير المفعول

يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين قصير المفعول اختبار مستوى الجلوكوز في الدم بشكل منتظم، سيختبر مرضى السكر المعتمدون على الأنسولين عادة ما بين 2 إلى 8 مرات في اليوم.

ما لم تكن مستويات السكر في الدم مستقرة بشكل خاص (يمكن أن يحدث هذا بعد فترة وجيزة من تشخيص مرض السكري من النوع 1) ، فمن المستحسن إجراء الاختبار مرتين على الأقل في اليوم.

يمكن أن يسبب الأنسولين نقص السكر في الدم أثناء الليل ، لذلك قد يرغب بعض الأشخاص في اختبار جانبي النوم أيضًا.